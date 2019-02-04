本周FOCUS．採訪手記：萬聖節闖鬼屋 怕怕！

【明報專訊】每年10月都要做萬聖節專題的採訪，自問這個節日最吸引我的地方，只是能夠吃到一系列以南瓜做主題的食物，對於扮鬼扮馬全無興趣。

膽小的我從不會去「鬼屋」，記得很小的時候阿姨帶我去荔園，看到鬼屋門口的肖像已被嚇得半死。奈何10月的採訪工作總是難免跟「鬼」扯上關係，你可能會說，小朋友在萬聖節最多扮個小南瓜去玩「Trick or Treat」，但其實現今的小朋友已經好大膽，跳樓機、過山車已滿足不到他們，所以「鬼屋」也愈做愈逼真，可以參與的年齡也愈降愈低。

由於長大了的我仍然很膽小，所以每次拍攝「鬼屋」，都是由攝影哥哥帶領model入去，我在門外等候。可是有時候真的要迫不得已進去了解狀况，那就唯有硬着頭皮，跟在最健碩的攝影師後面。記得有一次找了兩個只有9歲和7歲的小兄妹當model，他們一支箭的在「鬼屋」內跑，比我們走得還快，玩完了還說要多玩一次，而我就全程低着頭望着地板，什麼也當沒看到。可能小朋友們早知道裏面的「鬼」都是人扮出來，才沒有這樣的顧慮，可是姐姐我如果有得選擇，下次都是讓其他人去體驗好了！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第265期]