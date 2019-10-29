熱辣消息：遊沙螺灣村 探索水的藝術

【明報專訊】延續去年「翺翔」藝動沙螺灣的好評，非牟利藝術組織誇啦啦藝術集匯今年再度在大嶼山沙螺灣村，舉辦「浮游之樂」、一場以水為題的視覺及表演藝術節。活動連結了多名香港與海外的藝術家、學者、專業人士和沙螺灣村民，合力發揮「flow」浮游與流動的意念，同時探索「水」的意義。

今年藝術節更加入環保元素，不但有表達微塑膠污染對環境之衝擊的裝置藝術「海的控塑」，更有流露建築與環境美學的裝置藝術「水濂洞」、講座「第三極」和《塑膠海洋》紀錄片放映。當中「水濂洞」以水滴呈現水和人類的流動狀態，配合世界各國用水數據，進一步讓參加者反思人與自然的微妙關係。

「浮游之樂」內容豐富，活動老少咸宜，參加者可欣賞有趣的互動體驗劇場、以流水為靈感的音樂表演，還有一系列遊戲、工作坊及由跨界別專家主講的講座，過一個開心又充實的周末日。

■INFO

誇啦啦「浮游之樂」藝動沙螺灣

日期：11月2、3、9及10日（周六及日）

時間：上午10:30至晚上6:30

地點：大嶼山西北沙螺灣村（從東涌新發展碼頭乘船約10分鐘到達）

對象：任何有興趣人士

費用：全免

詳情：aftec.hk/zh/flow-shalowan

報名：bit.ly/2m1Qhy0

整理：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第265期]