與別不童：盪鞦韆都驚？受傷無反應？ 提防感覺訊息處理困難

觸覺實驗——針對感覺反應過敏兒童的需要，家長平日可為他們提供多些不同的觸覺經驗，例如讓他們觸摸不同質料的刷子、沐浴球，又或是泥膠、顏料、剃鬚膏等，幫助他們慢慢提升對觸覺刺激的接受程度。（沈雅詩攝）

練自我控制——要訓練喜歡不停去尋求感覺刺激的孩子，重點在於減少他們尋求刺激的行為，並改善其自我控制的能力。這個跨越隧道是一個不錯的遊戲，小朋友需要拿着治療球，蜷曲身子穿越布隧道，從中亦可滿足他們的觸覺、本體感覺及前庭平衡覺的刺激。（沈雅詩攝）

覺醒引擎——這個「引擎」運作速度指示牌，有助孩子了解自己的覺醒狀態，如「引擎」處於「快」或「非常快」，建議他先做一些「冷靜活動」（上方：深呼吸、握拳頭、用飲管飲水、吃耐嚼食物）；相反，如「引擎」運作速度「慢」或「非常慢」，則建議做一些「醒神活動」（下方：洗臉、做伸展運動、原地跳、吃脆口食物）。兩者都務求調節至「速度剛好」的水平。（沈雅詩攝）

伸延閱讀——協康會去年出版《拆解孩子的感覺密碼——認識感覺訊息處理困難及相關的支援策略》，討論感覺訊息處理困難的課題，當中結合大量的臨牀經驗，可讀性很高。（沈雅詩攝）

口部活動——除感覺活動，口部活動也是常用的治療方式，這些吸吮或吹氣的玩具，可為孩子帶來平靜及自我調整的效果。（沈雅詩攝）

增感覺刺激——家長可協助感覺反應過弱的小朋友坐於治療球上，輕輕前後左右移動，又或者鼓勵他們在小彈牀上跳躍，幫助他們提升對感覺刺激的敏感度。（沈雅詩攝）

不是「細膽」？——害怕盪鞦韆的孩子未必只是「細膽」；受傷也不流淚的小朋友亦不一定是「堅強」，可能是有「感覺訊息處理困難」。（插圖：Edwin）

【明報專訊】每個孩子的性格都不同，害怕溜滑梯、盪鞦韆，我們會形容他「細膽」；摔了一跤，皮開肉綻，依然不流一滴眼淚，我們會稱讚他「堅強」；小豆丁「郁身郁勢」無時停，我們會視之為「好動」。但難道全部都是性格使然？有專家提醒，家長應當心小人兒可能有「感覺訊息處理困難」，以致未能對周遭的感覺刺激作出適當的反應，如不及早處理，將會影響到他們學習、自理、遊戲上的表現，甚至演變成抑鬱焦慮。

文︰沈雅詩

或許對香港家長來說，感覺訊息處理（Sensory Processing）這個名稱會比較陌生，但其實在西方國家，早在二三十年前已對此有相當研究，是兒科職業治療師十分重視的範疇，原因是很多孩子在日常生活及學習上的困難，均與此有關。「近10年，香港的兒科職業治療師亦開始採納腦神經科學的角度，解構孩子的感覺訊息處理困難。」協康會職業治療師鄭蕭說。

神經運作出亂子

現非一般反應

什麼是感覺訊息處理呢？其實我們的神經系統，無時無刻都透過觸覺、前庭平衡覺、本體感覺、視覺、聽覺、味覺和嗅覺來接收身體和環境中所感受到的刺激，再由神經元把感覺訊息傳遞到中樞神經系統，經過分析及整理，作出適當的行為、情緒和生理反應。然而，部分孩子的神經系統運作出了亂子，令他們常常對外來的感覺刺激作出「非一般」反應，「包括感覺反應過敏、過弱，或喜歡不停去尋求感覺刺激」。

鄭蕭補充，感覺反應過敏的孩子，儘管只是細微的感覺刺激，他們都會產生莫大的反應。例如坐在鞦韆上輕微搖晃，都足以令他們過度緊張，有些孩子又會對衣服的質料十分敏感，而且抗拒接觸新事物，表現膽小；至於感覺反應過弱的小朋友，則難以察覺一般的感覺刺激或反應很遲鈍，表現呆滯木訥，就算受了傷、撞到焦頭爛額也沒有太大的反應；而需要不停去尋求感覺刺激的兒童，就總是動個不停，像無法靜止下來。

雖然暫時未有確實的統計數據，但鄭蕭說，一般小朋友也有機率出現感覺訊息處理困難，而有發展障礙的兒童，包括自閉症譜系、專注力不足及過度活躍症、早產兒、發展遲緩，更是高危一族。「早產嬰兒出生時，神經系統未發育成熟；他們甫出生便要經歷大量的痛楚，包括來自插喉、抽痰、吊鹽水等，以致孩子的神經系統長期處於緊張狀態，容易令他們對感覺刺激作出過敏反應。」

說回來，究竟是什麼原因導致感覺訊息處理困難呢？醫學上還未有明確的答案，但根據近年腦神經科學的研究，原來我們在處理感覺訊息時，會受3個因素影響，包括個人、活動和環境。

「個人因素方面，孩子本身對感覺刺激的接受程度如何？『覺醒狀態』理想嗎？覺醒狀態好比一副推動神經系統運作的『引擎』，直接影響神經系統接收和整理感覺訊息。覺醒狀態高，『引擎』便會推動得快；相反，覺醒狀態低，『引擎』便會推動得慢。另外，認知功能發展是否正常，都會影響孩子能否專注於重要的感覺刺激中。活動方面，究竟孩子所參與的活動有太多還是太少感覺刺激呢？有沒有挑戰性？是否新奇有趣？在過程中有沒有獎勵？至於環境，環境佈置、空間安排是否恰當？孩子周遭又有沒有良好的人際互動呢？」鄭蕭說。

3至6個月可識別

不會自動痊癒

誠然，感覺訊息處理困難為人帶來不少困擾，但只要及早診斷，尋求適當的支援和協助，情况可以改善，「其實嬰兒在3至6個月大，職業治療師已經可以初步識別他們是否有感覺訊息處理困難。這些BB一般會比較『難湊』，他們的生理規律會較混亂、情緒容易波動，對很多事物都會感到不安，例如怕洗澡、怕搖動等等」。

鄭蕭強調，感覺訊息處理困難不能自癒，若不正視，問題只會一直延續下去。「小朋友對外來的感覺刺激有反應上的偏差，會直接影響他在學習、自理、遊戲上的表現，久而久之，孩子會經歷很多挫敗、無信心，自我形象低落，也可能出現社交問題。若家長不正視、不處理，當孩子進入青少年期或成年階段，他們出現抑鬱、焦慮的情况會相對一般人為高。」

[Happy PaMa 教得樂 第265期]