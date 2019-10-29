文化園地：先講古再紮染 洗洗浸浸學環保

【明報專訊】色彩鮮艷的衣服，很多孩子也喜愛，不過，美麗外表的背後，卻隱藏着化學染料對人體及環境的損害。有綠色機構便舉行「親子故事紮染體驗」工作坊，利用繪本向小朋友講解化學染料的害處，更讓他們發揮創意，以紮染的方式，在布料上染出各式圖案，親手製作獨一無二的布藝品，藉以鼓勵孩子多用天然資源，保護環境。

文︰許朝茵

早前的一個星期六，位於中環PMQ的Dyelicious染樂工房內，坐了8個家庭共11個小朋友，他們都是來參加由導師Sharon主持的「親子故事紮染體驗」工作坊。開始時，Sharon先拿起《藍色小洋裝》，跟大家講故事。故事女主角小玉雖然身在熱鬧的嘉年華內，四周充滿歡樂的氣氛，但依然悶悶不樂，因為她看見其他女孩子都身穿五彩繽紛的漂亮衣服，而自己只有一條白色舊裙子，感覺太單調，不夠搶眼。

讀繪本學善用天然資源

小玉有次無意中在嫲嫲家裏發現一條紅色花裙，她滿心歡喜地穿上，不久後卻感到全身發癢，Sharon解釋︰「原來她有皮膚敏感，每當穿上七彩的衣服，便會發病，相反樸素顏色的衣物，則沒有問題。」小玉見到自己敏感發作，傷心之下，走入森林內飲泣，一名小男孩突然出現，問她發生什麼事，男孩了解過後，便說「我可以幫你」，之後他在小玉的裙子上，畫了朶藍色小花，她見到衣服變得漂亮，就滿心歡喜地回家。

後來小玉再走入森林，想找男孩在她衣服畫花卉圖案，但已找不到。「幸好嫲嫲知道自然界是有很多有用資源。她記得有一種植物的葉子，可以把布料染至藍色，幫到小玉。」說着說着，Sharon提議大家一起外出走走，看看這些可變成藍色染料的葉子——馬蘭葉。

馬蘭葉外表雖然看起來和一般植物分別不大，但Sharon說，葉子經過浸泡及沉澱，再去除多餘水分等多重工序後，便成為染料。她讓小朋友輪流摸摸及嗅嗅馬蘭葉，小孩感覺新奇得意，之後她更打開一個大桶子，內裏裝滿藍色液體，原來這些就是染料。看見孩子一副蠢蠢欲動的模樣，Sharon帶領大家回到工作坊，一起動手染布。

接觸馬蘭葉再動手染布

工作坊以單色紮染為主，費用已包括一個A3尺寸的布袋或50×50厘米的風呂敷（日本傳統包袱布），參加者也可自費另購其他布品，如T恤、半截裙或小斜揹袋等，這些布品也很受孩子歡迎。染色前，要先學紮染技巧，Sharon教授利用波子及橡膠圈，紮在布料上，被紮的位置會變成留白的圖案，不同紮法，可做出不同的花紋。

孩子做小手工時都非常投入，不停把波子紮在布上，可是大多不夠力，要媽媽幫手。紮完後，就正式進入染色步驟。Sharon教路，要先浸在清水30秒，洗走塵埃及弄軟纖維，幫助染上顏色，之後再弄乾至不滴水後，才可放入染料浸泡，邊泡邊按約兩分鐘，「按得愈大力，染出來的顏色便愈深色，之後放在膠盤內，靜待數分鐘，再查看顏色是否合自己心意」。若想加深顏色，可放回染料再浸，否則可用水清洗，拆除膠圈。工作坊會替大家烘乾作品至不滴水，方便取回家。小人兒看到自己的製成品，不禁笑容滿面，又和其他參加者互相欣賞。

Dyelicious染樂工房創辦人之一Eric指出，這次工作坊不單讓孩子學到紮染技巧，更希望小朋友和成人也明白保護環境的重要，「《藍色小洋裝》雖然沒有直接講出天然染料的優點，但以化學染料作切入點，帶出自然界其實有很多珍貴的資源。希望借這個故事，鼓勵大家減少用化學染料，從而減少污染」。除了藍色染料外，另有其他顏色的工作坊，每個色澤背後也附有一個環保故事，如黃色的工作坊，就以廚餘為主題，課堂會利用剩餘的食物製成染料。

親子紮染建立關係

另一方面，Eric看到不少家長和子女經常手機不離身，親子間較少互動，也很少一起做手工，於是想藉活動推動親子關係，「其實染色的基本技巧不難掌握，孩子一個人也應付得來。但我們鼓勵小朋友和家長合作，從而建立關係」。

■INFO

「親子故事紮染體驗」工作坊

日期︰A. 11月16日、23日（周六）或12月22日（周日）上午11:00至下午1:00；

B. 11月10日（周日）、12月8日（周日）或28日（周六）下午2:30至4:30

地點︰中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座S506染樂工房

對象︰4歲或以上（小童需由家長陪同參加）

費用︰$330（一對親子，共兩份材料）

查詢︰9858 3616

[Happy PaMa 教得樂 第265期]