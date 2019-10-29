童繪遊樂場：繪畫比賽 認清主題細閱須知

（圖3）這幅橫跨年度的作品，是從課堂中的示範作品開始。（Mr Liu提供）

這個由私人機構舉辦的汽車設計比賽，入圍作品印製成場刊和坐枱曆，令參賽者喜出望外。（Mr Liu提供）

道路安全繪畫比賽亞軍作品，作者將汽車人物化，充滿童真。大會在沙田交通安全公園舉行頒獎典禮和展覽。（Mr Liu提供）

【明報專訊】參加繪畫比賽，作品要對應主題和準時繳交，細閱參賽須知也非常重要，曾有學生參加比賽獲得晉身現場複賽，卻忽略了複賽日期自己身處海外。

■比賽規則

1. 作品尺寸

泛指成品原大尺寸，有一些比賽會在指定尺寸外加2至3厘米調節。

2. 作品構圖置放

有些比賽會指定作品必須為「橫向」或「直向」，此舉多為日後展覽陳設時，主辦機構希望統一視覺效果。

3. 選用紙張

大部分比賽只會指定作品尺寸，紙張統一用畫紙就可以；若想轉用「畫布」或「插圖卡」，建議先取得大會同意。

4. 素材應用

作畫時所使用的顏料，要依據大會指引。日常作畫時，應多點認識不同素材特質，合適的素材與紙張配對，在繪畫過程中非常重要，對畫作最終效果有直接影響。

5. 評分標準

較專業的比賽，會將評分標準列舉出來（例如創意、構圖、色彩，各佔評分比例多少）。此外，如有評審委員會名單，大家也不妨細閱他們的背景資料，看看能否發現他們的評審準則。

6. 交件須知

按照大會指示，將參賽表格填妥及貼在指定位置。交件前先將作品拍照或彩色影印（特別是不設退件的比賽），畢竟是自己的作品嘛！

7. 公布日期

現在賽果多在網上公布。在公布時除了看看結果，更重要是看看其他參賽作品，參閱別人長處吸收並改善，增加經驗，這種個人「得着」尤為重要。

■繪畫Q&A

Q：如何在日常繁忙功課中騰出繪畫時間？

A：善用點滴，享受繪畫樂趣。我隨身帶備未完的畫作，這幅原為2018 Halloween的作品，便足足延遲了一年，在今年Halloween前兩星期完成。雖然進度緩慢，但隨時可找機會輕鬆一下。（圖3、4、5）

文、繪圖︰Mr Liu

Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第265期]