面試錦囊：孩子面試前扭計？ 安全感化解情緒危機

【明報專訊】這一兩個月都是私立、直資學校小一面試及「派彩」的高峰期，不單家長心情緊張，小人兒的情緒亦可能會有起伏。專家提醒，勿讓面試成為親子間的摩擦點，萬一孩子名落孫山，家長亦要有技巧地把消息告知，以免打擊他們的自信心。

文︰沈雅詩

不少將於2020/21升讀小一的學童，正積極備戰直私學校面試，家長和孩子都如臨大敵，不敢鬆懈。孩子若肯乖乖配合，家長當然開心，但假如小朋友「扭扭擰擰」，甚至哭鬧對着幹、不肯去面試的話，家長便很容易無名火起。面對孩子出現強烈的情緒反應，香港青年協會「家長全動網」單位主任、註冊社工凌婉君便提醒家長，應先保持冷靜，並嘗試了解原因，「建議當刻先給小朋友有足夠的安全感，看看他們的不安，是否在我們能力範圍內可以即時處理。也不妨問問自己，這個面試是否真的非去不可？若權衡過，仍然想孩子去的話，我也請家長以鼓勵代替責罵小朋友。」

家長過分緊張 影響孩子表現

她強調，責罵或訓斥無助解決問題，只會令小朋友對面試活動產生更負面的感覺，得不償失。然而，即使孩子最後因為得到獎勵而願意去面試，家長事後亦必須找出小人兒抗拒面試的真正原因，才能對症下藥，否則此情况只會反覆出現。「是否面試得太多呢？以小朋友這個年紀來說，我建議最多去5間學校，超出這個數目，便是太多了。另外，孩子的準備，又是否太過『充足』呢？如果經常要上禮儀班、面試班，對他們也會構成壓力。」家長還得檢討一下自己的態度，有沒有表現得過分緊張，「假如家長經常在孩子面前表現得很憂慮，擔心他們沒有學校取錄，這種不安，其實小朋友是感受得到的」。

為怕小人兒反感，有些家長會把面試說成「去玩」，凌婉君認為此法不可取，「小朋友4、5歲，已經有一定認知，他們有能力分辨到是『玩』還是『面試』的，當去到才發現原來不是『玩」，可能會更失望，甚至影響表現，發揮不到水準」。

釐清面試定義 忌騙說「去玩」

為減低小朋友對面試的抗拒感，她建議家長可跟他們重新定義何謂「面試」，「要跟孩子釐清『面試』不等於『考試』、『測驗』，而是孩子與學校一個互相認識的機會，學校想從中了解小朋友，小朋友亦可看看是否喜歡這間學校」。

捱過面試一關，「派彩」環節亦要處理得宜。如果獲學校取錄，當然皆大歡喜，但假如不獲取錄，家長和孩子都要保持心理質素，切勿用「衰咗」、「全軍覆沒」等字眼來形容，「要明白，不是成功取錄的孩子便叫『叻』，不被取錄的孩子就叫『差』，比不上人，那只是學校想揀選跟校方『投契』一點的學生。這正如在人際關係之中，你總會跟某些人特別談得來，可以結為好朋友，而某些人只是點頭之交，但這不代表點頭之交的人不好、有問題，他一樣有自己的好朋友」。凌婉君說。

她又說，只要家長態度正面，很多時小朋友也可以好好消化消息的，但有時，的確也會有撒野的情况，「可能小朋友硬說不讀其他學校，一定要讀這間」。這時候，家長便要抽絲剝繭，了解他背後「恨」讀的原因，「因為好朋友也讀這間學校？這間學校的課程很吸引？不過，有時孩子很單純，可能純粹是因為這間學校的校服好看、校園很大等等，那麼，我會建議家長多帶小朋友參觀不同的學校，讓他知道，其他學校一樣可以滿足他的期望」。

[Happy PaMa 教得樂 第265期]