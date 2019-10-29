升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■小一想考直資私校 屯門可報佳寶新一代

問◢ 本人住屯門，考慮給小朋友小一報考直資及私立小學。請問報九龍塘金巴倫道的迦南幼稚園、屯門新一代英文幼稚園、屯門佳寶幼稚園第二分校（建生邨）及屯門保良局田家炳兆康幼稚園好嗎？哪間幼稚園比較好？

答◢ 參考教育局評核報告，本人給3間參加了教育局幼稚園教育計劃的幼稚園評級如下：九龍塘金巴倫道迦南幼稚園為A、屯門佳寶幼稚園第二分校（建生邨）為A+、屯門保良局田家炳兆康幼稚園為A。而屯門新一代英文幼稚園為私立獨立幼稚園，重視語文，尤其是英文。如果從整體管理、學與教、家校合作和自我改進這些角度來評論，屯門佳寶幼稚園第二分校（建生邨）比較好。至於屯門新一代英文幼稚園比較重視英文，若孩子適合該校文化，亦可能較易考到直資和私立小學。

■40網1.1.1叩門 荔天可列首選

問◢ 小朋友語文良好，想問40校網中的旅港開平商會學校、聖公會聖紀文小學及荔枝角天主教小學，哪間較好？因為打算以1-1-1方式叩門，所以想選定一間。

答◢ 你提到那3間小學是在40校網，如果用「世襲超收額」來排位，在這校網21所小學中，荔枝角天主教小學排第6，旅港開平商會學校排第8，聖公會聖紀文小學排第10。所以，論受家長歡迎程度，荔枝角天主教小學為首選。

■接近國際學校模式 可選真道優才蔡繼有

問◢ 女兒在啟思幼稚園念K2，她較適合愉快學習，所以一直想讓她直升啟思小學，但因為學費太貴，現在想多選其他接近國際學校教學模式的小學，請問九龍區直私小學中有哪些建議？

答◢ 最接近國際學校教學模式並有中學部開設IB（國際文憑）班的小學，可以考慮直資小學香港華人基督教聯會真道書院、優才（楊殷有娣）書院；私立小學有啟思小學、保良局蔡繼有學校和滬江維多利亞學校。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第265期]