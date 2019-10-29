【明報專訊】這個早上，男孩按約定的時間來到工福的辦公室，他不是來做訪問功課，而是來「上班」，說得準確一點，他是來「實習」。有別於一般學校的「實習」計劃，這是「影子實習」，參加的學生都是來自基層家庭，他們會被派到不同的公司或機構，整天緊貼着一位公司老闆、行政總裁或總幹事，仿若作他的「影子」，讓學生在真實的處境，體會真實的工作。

男孩就讀中二，志願是當一個慈善機構的行政總裁，到來實習之前，他對這天的工作有點浪漫的想像：「CEO會擁有一個富麗堂皇的辦公室，工作主要是開會，看看文件、聽聽報告，下午約些有錢人吃吃飯、打打球，請他們捐款，一天的工作就差不多了。」從他說話時的表情，現實與他的想像明顯存在距離。

「你最主要的工作是什麼？」男孩問，相信是幻想破滅。

「很簡單，就是問自己如何幫助貧窮的朋友。」我笑着說，他點一點頭。沒有什麼有錢人的飯局，我說要帶他出去跟同工一起探訪基層家庭。他有點愕然，還好，沒有反抗，拿着背包、雨傘，跟着我們走。

「之前有沒有探訪過基層家庭？」我問。「沒有，媽媽說我們都很窮，也是基層。」他答得有點淡然。「是嗎？現在我們去探一位單親媽媽，她的廣東話說得不太好，與小朋友住在一個很小很窄的劏房內。」我給他一點介紹。「我一家住在公屋，也很擠迫，媽媽說香港就是這樣。大陸不是比香港好嗎？她為何不回大陸？她為何不把孩子交給他前夫養……」聽得出男孩帶着的不是同情，而是抱怨。「這些問題好好，待會讓我們一起看看究竟吧。」

探訪單親家庭 如走進囚室

街坊住在殯儀館對面的一棟舊樓，在昏暗的下雨天，男孩似乎有點不自在。長長的走廊盡頭，是一道橫開着的鐵閘，跨進去，會看見另一道不該存在的走廊。不到20呎的距離，有4道鐵閘，乍看似是監獄。街坊與孩子就「囚」在其中一個密室般的空間內，眼前的一切使男孩沉默起來。

這位媽媽是過埠新娘，來自越南，不懂中文，因為被虐打而離開家庭，後來證實丈夫患有精神病，不得不把孩子留在自己身邊。沒有親人、沒有朋友，過去的日子，實在不知道她是如何走得過來。探訪後，與男孩回到辦公室。

「我沒有想像過她和孩子要住在一個只有貨𨋢般大的家。」男孩忍不住先說。

「對，小朋友都沒有走動的空間。」我點頭道。

「每月5000元的租金，已經離譜，沒想過她的電費也要三四百元，我的家比她大，電費才是百多元呢！」男孩有點氣憤。

「是的，好欣賞你，知道屋企電費的少年人真的不多啊。」我由衷稱讚他。

「那麼，我們可以如何幫她呢？」他認真地問。

「記得今早我對你說什麼？你已明白CEO的工作了。」我笑着說。

看見，勝過千言萬語，是學習的開始。祝福男孩的成長，願有天他可以成為貧窮人更大的祝福。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第265期]