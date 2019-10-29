論盡教育：博士何價？

【明報專訊】王師奶於2016年寫過〈真假博士〉一文，由於其時有菲律賓博士速成事件，牽連到嶺大高層辭職，校董因這事件而申請休假。速成博士鬧劇牽連甚廣，一些當時急待升格為大學的專上學院和幾間排名稍後的大學教員都有，小婦人謔稱之為「發水博士」。發水博士靈感來自發水麵包，能在專上學院或大學任教，本身都是真材實料的「麵包」，不過嫌銜頭唔夠響，資格審查時唔夠照，於是搵盆水將自己發大，菲律賓博士速成班就是這盆水。學歷看來是高了，多了虛榮，但內涵沒有增加。

捐錢「僭建」 胸無點墨

除發水博士外，另有「僭建博士」。何謂僭建博士？僭建本是非法，但僭建博士的僭建卻是合法，而且頒者欣然，受者無愧，授受皆悅。大學每年畢業禮中，例牌頒發三數位名譽博士，他們有些是在專業界卓有成就的人；有些本身已是名滿天下的博士學者，接受名譽博士是錦上添花而已；有些是捐錢給該大學的富人。捐款給大學發展是好事，學校為感激他的慷慨而以名譽博士學位回報，也無可厚非。但是，王師奶總覺得對真正寒窗苦讀，日以繼夜在實驗室研究有成的真博士不公道。放眼看城中一些所謂名譽博士，26個英文字母尚未識齊，胸無點墨，名片印有博士銜頭（多數略去名譽二字）。左右的擦鞋仔，博士前，博士後，叫得震天價響，他例必𠵱起棚牙，欣然受落。小婦人聽得除了毛管戙篤企外，感到是對經年苦讀響噹噹真博士的一種踐踏。

踐踏埋頭苦讀真博士

「博士」原是官名，始於戰國，秦朝時有博士70人，掌通古今；漢武帝時，設五經博士；唐有太學，博士兼做教授。在科舉制度上，博士這官職發揮很大作用。博士是在某一個專門上有特別知識的人，十分尊貴，今時今日，竟演變成「發水博士」、「僭建博士」和「買賣博士」，令人惋惜。有些落後國家，什麼都可以賣，博士學位固然可以賣，猖狂到明碼實價，不知何年何日，這買賣歪風竟吹到香港。據新聞報道，有行政會議成員、立法會議員、人大代表、政協委員都參與虛無縹緲的榮譽博士「交易」，相信仍有為數頗多的知名或半知名人士都在這漩渦中。有人說受騙，王師奶相信這是刻意的「受騙」，他們都是江湖歷練人物，真係咁大隻蛤乸隨街跳，9萬8買個博士銜？有人鍾意坐轎才有人抬轎，有人要欺世盜名才有人賣假銜頭。小婦人不怪責這些要浮名充有料的草包，只為焚膏繼晷，埋頭苦讀的真博士叫屈。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

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[Happy PaMa 教得樂 第265期]