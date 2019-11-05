「津幼」升學路：「津幼」輕鬆教學 考直私小學輸在起跑線？

幼師質素佳：衛理堂每班有24至29人，共有兩名教師及一名助教。教育局有1:11的師生比例要求，而助教列入支援人員之內。教育局指定教師均要持有幼兒教育證書或以上學歷，而且有基本薪金限制，所以參加計劃的學校相對私立獨立幼稚園更能吸引質素優良的幼師，對學校和家長來說也是一個保證。（黃志東攝）

免費保健：採訪當天，碰上寶血醫院（明愛）陳登復康治療中心派出專人為衛理堂的小朋友做足健檢查。學校為了孩子的全面健康發展，會與不同機構合作，為學生帶來各種免費保健活動。學校亦有社工到校服務，每星期社工會駐校兩天，為有需要的學生、家長或教師作支援。阮鳳儀說，私立獨立幼稚園當然亦可自費聘請這些專業人士，但它們要兼顧很多不同開支，考慮因素便有更多。（黃志東攝）

鼓勵學習：為了提高小朋友興趣，衛理堂教師不會把學生寫得不漂亮的字打交叉，而是在寫得工整的字上加上星星，讓小朋友有成功感，更有動力寫靚字。（黃志東攝）

【明報專訊】參加幼稚園教育計劃（下稱「計劃」） 的幼稚園，無論在行政或課程上都受嚴格監管，例如K1學生不可執筆寫字，K2以上亦不能有過多操練式功課，默書、測驗和考試更一律不可。有家長認同這套以孩子為中心的教學理念，但同時令一眾有意替子女報考直資私立小學的家長卻步，擔心孩子學術表現比不上來自私立獨立幼稚園的學生，輸在起跑線。究竟真實情况是如何呢？

功課依學生能力設計 發揮天賦

北角衛理堂幼稚園幼兒園（衛理堂）是「計劃」內的幼稚園，深受區內家長歡迎，統籌校長阮鳳儀表示，學生功課都是以符合他們能力來設計，K1時不會寫字，主要做手肌和視覺追蹤的訓練，如玩泥膠、學拉拉鏈、以手指行迷宮等；K2就要開始寫簡單的線條和字，如英文字母，但也不是順序由A開始寫，而是寫了I、L等最簡單的字，再寫較多轉彎及畫數的字。她又說，雖然有些地方教育局對學校是有規限，但不像中、小學，課程指引不會規定幼稚園要教些什麼，而是以學習範疇活動建議來劃分，因此，對學校來說，課程設計很有彈性，只要用心設計，一定能發揮小朋友的天賦。

不過從數字來看，在2018/19學年，衛理堂大部分畢業生都是升讀津貼小學，在193名畢業生中，只有約一成入讀直私小學，例如高主教書院小學部、港大同學會小學、聖保羅書院小學等，「想小朋友考直私小學，抑或升讀津小，是家長取向。但我知道很多直私小學都喜歡錄取衛理堂的學生，亦有些升讀名校，成功叩門的個案也很多」。

培育學習興趣 日常中學會禮貌創意

她強調，受政府資助的幼稚園，更加着重於培育孩子的學習興趣和各方面的均衡發展，對於考直私小學，甚至將來念中學、大學，都有很大的幫助。「當小朋友上學開心、喜愛學習，這種態度一旦建立了，就能影響一生。因此，家長毋須一味追求幼稚園教得深。現在小學面試，考的是什麼？除了學術，還有小朋友的創意、是否靈活變通等。我們在日常課程中，學生已不自覺地學會禮貌，面對不懂的問題時如何表達，也在不同活動中學習到朗讀、表演兒歌等。所以我不認同小朋友要上面試班，因為在學校都已經學到了。」

文︰顏燕雯、沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第266期]