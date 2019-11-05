九成「半日制津幼」毋須交學費 學童資助只限連續3個學年

【明報專訊】香港幼稚園全屬私營，提供本地及非本地課程，當中又分為非牟利幼稚園和私立獨立幼稚園兩類。目前全港約有1050間幼稚園，當中有755間提供本地課程的非牟利幼稚園在2019/20學年參加了「計劃」，教育局會「按人頭」向學校撥款。今個學年，有九成的半日制幼稚園獲政府資助後，學生毋須再繳交學費，但仍然有少數半日制幼稚園，以及九成全日制幼稚園需收取額外學費。不過，局方亦設有上限，半日制每年學費不得高於10,530元，全日制或長全日制每年學費則不得高於27,380元。

如果孩子在2020/21學年屆滿2歲8個月，而家長又有意讓他們入讀計劃內的幼稚園，便要留意統一收生安排及流程。申請人必須在11月30日前向教育局遞交「幼稚園入學註冊證申請表格」（「註冊證」），此證將用於「統一註冊日期」作K1留位之用。由於當局採「一人一證」的制度，因此，學童如在「統一註冊日期」辦好註冊手續後決定要轉校的話，就必須在原校先取回「註冊證」及取消學位，才可轉投另一間學校，以防出現一人霸佔多個學位的情况。

另外，提醒家長，學童最多可用「註冊證」在計劃內的幼稚園連續接受3個學年的幼稚園教育，有效期一般不會延長。若因個人因素需要重讀某一級別而令幼稚園教育超過3個學年，家長便需要支付未獲補貼前的全額學費。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]