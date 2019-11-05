新煮意：胃口大開 兒童餐大變身 雞仔妹妹陪你撐枱腳

做法：（5）蒸熟後，隨意用蠔油、雜豆等拼砌成小雞樣子。（蘇智鑫攝）

做法：（3）把拌好的雞蛋倒進碗內，再加入清雞湯。（蘇智鑫攝）

做法：（3）鋪上剛才剪好的紫菜和火腿，砌成小女孩樣貌。（蘇智鑫攝）

做法：（2）把白飯拌上茄汁，壓平。（貼士：在還熱烘烘的電飯煲內加入茄汁攪拌，較易保持飯的溫熱。）（蘇智鑫攝）

做法：（1）用紫菜剪出頭髮、眼睛及嘴巴的形狀；火腿剪成蝴蝶結及衣服形狀。（蘇智鑫攝）

可愛兒童餐——加入小女孩和小雞模樣的飯和菜，注滿了媽媽的愛心。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】白飯、雜菜、蒸蛋是最方便易做的家常「兒童餐」，但孩子見到這些見慣見熟的食物，很多時會對着晚餐「誓願」。其實同樣的材料，只要加少少「魔法」，便可以吃得開開心心。這次「計仔多多」的媽媽Wingu就教大家在平凡的飯餸中略加心思，變成小朋友一見即胃口大開的開心餐。

文︰顏燕雯

■娃娃茄汁拌飯

材料：

˙白飯

˙雜豆

˙紫菜

˙火腿

做法：

（1）用紫菜剪出頭髮、眼睛及嘴巴的形狀；火腿剪成蝴蝶結及衣服形狀。

（2）把白飯拌上茄汁，壓平。（貼士：在還熱烘烘的電飯煲內加入茄汁攪拌，較易保持飯的溫熱。）

（3）鋪上剛才剪好的紫菜和火腿，砌成小女孩樣貌。

（4）加入雜豆作裝飾。

完成！

■小雞與蒸蛋

材料：

˙蛋

˙冬菇

˙鮮蝦

˙清雞湯

（分量按製作多少而定，1個普通飯碗的蒸蛋約需1隻雞蛋及120毫升清雞湯）

做法：

（1）鮮蝦及冬菇洗淨汆水，放於碗內。

（2）把雞蛋拌勻。

（3）把拌好的雞蛋倒進碗內，再加入清雞湯。

（4）蒸10分鐘。

（5）蒸熟後，隨意用蠔油、雜豆等拼砌成小雞樣子。

完成！

示範：

林詠妍（Wingu）

家中沒有工人的兩孩之母，兼任自由身翻譯、撰稿、填詞、手作人。時間有限，家事工事都追求簡單、快捷、方便。

[Happy PaMa 教得樂 第266期]