【明報專訊】建造業零碳天地為響應建造業年度盛事「築月2019」的主題「活化‧傳承」，本月將帶來多個活化‧傳承藝術工作坊，包括聖誕音樂製作工作坊、聖誕飾物手作工作坊和木人巷工作坊，費用全免，大小朋友快來一起發揮創意吧！

■INFO

◆聖誕音樂製作工作坊

日期︰11月16日（周六）

時間︰下午2:00至3:00；下午3:30 至4:30；下午5:00至6:00

內容︰專業DJ教授入門混音技巧，並利用傳統聖誕音樂讓參加者自創全新版本

對象︰8歲或以上（每節36人，先到先得）

地點︰建造業零碳天地多用途會堂

報名網址︰bit.ly/2N1tXjb

◆聖誕飾物手作工作坊

日期︰11月17日（周日）

時間︰下午2:00至3:00；下午5:00至6:00（手作絲帶聖誕花環或創意酒塞聖誕樹）、下午3:00至4:00；下午4:00至5:00（手作襪子雪人或手作聖誕搖鼓）

內容︰運用不同的循環再用物料去創作聖誕飾物

對象︰4歲或以上（每節10人，先到先得）

地點︰建造業零碳天地會議室

報名網址︰bit.ly/31UFk0h

◆木人巷工作坊

日期︰11月30日（周六）

時間︰第一節上午11:00至下午1:00；第二節下午2:30至5:30

內容︰由香港建造學院導師教授木工手藝，參加者可親手打造1件實用的木板櫈

對象︰第一節12至18歲；第二節18歲或以上

地點︰建造業零碳天地多用途會堂

報名網址︰bit.ly/2NnwAL4

[Happy PaMa 教得樂 第266期]