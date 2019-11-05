問專家：孩子易倦難集中 提神茶飲健心脾

【明報專訊】問：8歲兒子經常無精神，常說疲倦，他很難集中精神，所以成績比較差。不過，醫生檢查後，又發現他沒有專注力問題，聽說中醫可調理孩子身體，提升集中力，真的嗎？人參或雞精可給孩子補身嗎？

答：精神差，集中能力較低的孩子，可能是心脾均虛弱所致，成因或與先天稟賦不足有關，如早產兒或遺傳症病，亦有可能是飲食不節，即常吃生冷或肥甘厚味的食物，損害了脾胃，導致消化能力差，吸收不到足夠營養，拖累氣血變差，最終導致心脾兩虛。

由於心主神明，脾主思，當心脾兩虛，氣血不夠時，便會經常面青青，無精神，思想散渙，予人經常發呆的感覺。想改善孩子體質，便需調補心脾，建議飲用桑子大棗龍眼茶。

材料：桑子15克，大棗2粒，龍眼肉9克，5至6碗水

製法：煲30分鐘，隔日飲用

功效：有養心健脾及補腎作品，有助提神和增強記憶，腎氣充足，就不易覺累

另一方面，如果孩子常食熱氣食物或經常睡不好，也有可能令肝火上升，出現肝熱及肝腎陰虛，出現大便乾涸、口乾咽乾等問題，並導致脾氣暴躁，常坐不定，精神一樣難集中。這時候孩子可飲杞子菊花熟地茶，調理身體。

材料：杞子、菊花、熟地各9克，5至6碗水

製法：煲30分鐘，隔日飲用

功效：滋補腎陰，降肝火

人參雞精進補應留意分量

至於來信家長提及的人參，有補氣功效，雖然可改善疲倦，但要注意小朋友的服用分量，因孩子的脾胃較成人弱，若食得太多，易引起失眠、肚痛及腹瀉等。而雞精的成分主要是雞湯的濃縮精華，的確有溫補作用，有助改善健康，提神醒腦，但同樣過量服用也易招腹瀉等毛病，所以家長安排子女服用人參或雞精前，最好先諮詢醫生意見。

文：許朝茵

資料提供：註冊中醫陳敏

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[Happy PaMa 教得樂 第266期]