讀樂樂：解除對未來的恐懼

【明報專訊】示威衝突持續不斷，仍然未看到前景！未來會變成什麼樣子？相信好多人都想知道，包括家中年幼的孩子，對嗎？我們要如何為孩子講及這場風暴，實在有點為難，畢竟事情對於年幼的孩子的確太複雜了！何不借助《未來是這樣嗎？不一定喔！》，透過故事為自己及孩子梳理不安的情緒之外，還會令大家豁然開朗。

「別想太多喔！」

這個故事中的小女孩，埋怨爸爸的天氣預告常常不準確，加上哥哥說未來人口增加太快，食物愈來愈少，發生傳染病，爆發大戰爭，地球將會毁滅！這一切都令她感到焦慮不安，憂慮自己長大後，世界會變得怎麼樣的情况？所以，大人能否提供一個安全又理想的環境給他們？誰又可以為他們解憂？

事實上，任何人都不是先知，無法預知未來，大人的所謂常識或是主觀的價值觀，對孩子而言卻變成了無意義的枷鎖，那些負面的思維侵蝕着我們的身心。幸好，小女孩的嫲嫲，說話像盞明燈，以一句「別想太多喔！」來鼓勵我們，要嘗試轉換另一個角度去面對未來，協助大家解除心裏的恐懼。其實「未來有很多種可能」，很多事情都不是「非黑即白」啊！何不勇敢面對，跳出框架，努力思考並創造出更多的可能性？你有選擇權，選擇權還在自己的手上呢！

向偏執思維說再見

故事啟發思考，特別在這場示威衝突中，不知道從什麼時候開始，不少公眾人士被迫表態、食肆要表態、連普通市民都要表態，唉！為何要強迫別人從黃藍中選一邊？真正的民主，不是給每個人都享有自己的立場和言論自由的權利嗎？然而，對於這場風暴，市民不只有「黃」也不只有「藍」，還有很多擁抱自由意志的人！讀一讀這本《未來是這樣嗎？不一定喔！》，增強自己的正能量，趕快離開負面的思考僵局，向偏執的思維說再見，在亂世中開創嶄新的視野。

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文︰菜姨姨

作者簡介：致力推動親子共讀，足迹遍及港九多間幼稚園小學，到處「講古」。

電郵︰choieebook2011@gmail.com

[Happy PaMa 教得樂 第266期]