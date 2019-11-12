樂園盛會：Duffy與好友首聚會 粉絲悉心扮靚打卡

Keith外形非常Man，卻無阻他成為「Duffy and Friends」小粉絲的熱誠，他承認現在比較偏心喜愛CookieAnn，「因為她是在香港迪士尼樂園首先出現的角色，對香港人來說會對她分外有感情」。（蘇智鑫攝）

冬天將至，全新冬季主題「Keep Me Warm」系列亦已登場，Duffy與好友穿上色彩繽紛、軟綿綿的毛衣，把寒冬變得溫暖起來。（機構提供）

Man、Janice和Tomoko（左至右）都已是上班族，但她們異口同聲表示見到「Duffy and Friends」，都會變得有童真而心情大靚！（蘇智鑫攝）

不少粉絲悉心打扮到場，以Duffy與好友顏色主題衣著出現，爭取「最佳造型獎」。圖中少女所穿服飾與她手上的ShellieMay幾乎一模一樣呢！（蘇智鑫攝）

【明報專訊】提起迪士尼，大家第一時間都會想到米奇老鼠，其實樂園裏還有幾個「好朋友」擁有大批粉絲，早前更別開生面地舉辦首個粉絲聚會，受歡迎程度媲美大明星，連米奇和米妮都現身支持！這幾個好朋友就是大人小朋友都喜愛的Duffy與好友，我們一同來看看當日盛况，便知粉絲有多瘋狂！

文︰顏燕雯

Duffy今次與一眾好朋友ShellieMay、Gelatoni和StellaLou，以及正式由Cookie改名為CookieAnn的黃色小狗齊集於樂園，更邀請了來自兩岸三地的粉絲大搞「Duffy and Friends FanFest」粉絲聚會，與大家開心玩樂一番。這班好朋友不但樣子可愛，性格亦各具特色，不止小朋友，連很多大人都成為了他們的「忠粉」。聚會在香港迪士尼樂園酒店舉行，除了多個影靚相打卡位，還有穿上最新冬季主題服裝的Duffy和朋友仔在台上跳舞及跟大家合照，非常熱鬧。

狂迷帶「偶像」同遊世界

到底這班朋友仔的吸引力在哪裏？其中一名狂迷Keith自2005年Duffy誕生開始已迷上了他，「他的臉是米奇老鼠的頭形，這個設計已經非常特別，加上熊仔一向都有一種親和力，我又喜愛旅行，人們常說『Travel Bear』，我便開始帶他跟我一同旅遊，拍下很多照片」。Keith帶着Duffy四處旅遊，更為他拍下不少照片當作是自己的遊記，最後決定成立facebook專頁，擺放照片給fans欣賞，更把粉絲的數目轉化成金錢，每年都會把善款捐贈到世界各地的慈善機構。除了帶着Duffy去旅行，Keith會到世界各地的迪士尼樂園和商店搜購「Duffy and Friends」限定產品，更加會為了看不同國家的「Duffy and Friends」首場演出而親身飛到當地「霸頭位」，真夠瘋狂！

一見「小貓」壓力拋諸腦後

另外，3名打扮跟Gelatoni和CookieAnn「襯晒色」的女孩子Tomoko、Janice和Man是小貓Gelatoni的忠粉，「因為他很有活力，每次見到他都非常活潑地手舞足蹈，令人心情大好」。她們雖然已經是上班一族，仍然會在空餘打扮一番相約到迪士尼遊玩，除了香港，更曾一起到上海及東京迪士尼樂園，只為見到「偶像」一面。其中Tomoko更說：「只要見到他，工作的壓力和疲累都可以暫時拋諸腦後！」

能夠出席這個活動的幸運粉絲只有40多個，不過其他粉絲不用失望，因為活動中同時公布全新系列的Duffy與好友商品登場，包括冬季主題「Keep Me Warm」和CookieAnn「Bespoke」系列，無論是否粉絲，也會愛不釋手。據知CookieAnn「Bespoke」特別版毛公仔首天發售便一早被搶購一空，要「入貨」的話就要留意補貨時間了！

[Happy PaMa 教得樂 第267期]