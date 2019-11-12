文化園地：生命教育 唔止珍惜生命咁簡單

童書導讀——學校早前邀請童書店主怪獸叔叔導讀《我們都是奇蹟男孩》時，他全程戴着頭盔，講了45分鐘，讓學生體會天天要這樣見人是如何難受，反思如何為生命創造奇蹟。（英華提供）

【明報專訊】談起生命教育，總令人聯想到珍惜生命、預防自殺，但其實這並非唯一的角度。關顧孩子的社交情意發展，提升他們的人際溝通、愛人和被愛的能力，同樣重要。要塑造年輕新一代的生命素養，學校的推動、學生的參與、家長的配合及社會的氛圍，皆是缺一不可。

文︰沈雅詩

說到生命教育，資深文化及教育工作者馬鎮梅就特別「肉緊」，全因一段傷心往事，令她覺得有些工作不能慢下來。多年前，馬鎮梅曾任中學教師，有一天，她給一班中二學生上聖經課，講及上帝向摩西頒布十戒，其中一戒是「不可殺人」，遂很自然把話題扯到自殺上。沒料到同日下午，即有學生在校園內輕生。

「當時我正在教員室埋頭苦幹，聽到外面人聲嘈吵，突然有學生跑入來告訴我，某某同學『跌』了下來。我衝出去，看見一個我剛剛給他上完聖經課的男生伏在操場上，這個畫面，帶給我很多內疚和自責。」男生最終不治，雖然事件查證跟馬鎮梅無關，但卻揭發，原來家長一直向校方隱瞞學童有情緒病，「如果學校和家長有多些溝通，家長給予校方多些信任，大家適時、適地為孩子伸出援手，或許這個悲劇可避免發生」。

轉任雜誌總編輯及出版社總經理的馬鎮梅，近年回歸教育界，在英華小學當創意及出版總監。她選擇轉投小學，是因為相信有些教育工作，愈年幼做愈好。「就像打防疫針，有些針需要在小時候打，才能發揮到保護作用。」

她主力透過不同的創意文化活動，例如戲劇教育、電影欣賞、讀書會，甚至小記者培訓等，把有關生命教育的元素，滲入學生不同的學習經歷之中。「試過在上課日，我們帶學生去看電影《奇蹟男孩》，之後再辦分享會，找來童書店老闆跟小朋友導讀《我們都是奇蹟男孩》這本書，學生的反應很正面，帶來很多反思。」

戲劇教育 適合年幼學生

現時香港並無一套完整的生命教育課程框架，教育局只把這個課題納入「德育、公民及國民教育」其中一部分。雖然欠缺統一規劃，但從另一個角度來看，亦提供一個缺口，讓學校可以按校情，以靈活多變的方式推動生命教育。香港教育城行政總監鄭弼亮認為，這未嘗不是一件好事，「舉例，近年很多學校都積極推動STEM，除了機械人，也有些研究魚菜共生、養水母、觀察昆蟲等，這其實亦可視為生命教育的一部分。當學生運用科技去認識其他物種，也是一個體驗生命周期的方法，是認識生老病死的第一步」。

既然沒有正規課堂的限制，生命教育可以做得更細致，鄭弼亮尤其肯定戲劇教育及閱讀的價值，「有些學校的戲劇教育辦得很出色，戲劇教育目的不是單純為做戲，最重要是增加孩子的人生閱歷」。他解釋，尤其年紀較小的學生，因為欠缺生命的歷練，對很多事情都未有體會，戲劇教育可以帶領他們進入另一個情景，「要幫小朋友代入其他角色，才有機會改變他們對人生的看法，這是生命教育很重要的部分」。

至於閱讀，鄭弼亮和馬鎮梅的共鳴感就更大。雖是理科出身，鄭弼亮卻熱愛文學著作，經常游走於詩詞歌賦之中，「我喜歡文學作品的文字技巧高，極具感染力。有很多價值觀，都是透過閱讀文學，在不知不覺間牢牢植入我腦海的。所以我認為，文學與人的成長有密切關係」。馬鎮梅則不諱言自己成長於破碎家庭，慶幸從小通過跨領域的閱讀，補償到很多生命上的缺失，承載勇氣繼續前行。

家長學校角色均重要

兩人又談到，要做好生命教育的工作，不單單是學校與學生之間的事，家長的角色也很重要。「新一代的家長比起上一代的，普遍學歷和經濟條件也提高了，親子關係卻不顯得比上一代好。一來現在的父母普遍雙職，很少時間陪伴孩子，二來他們對小朋友的學業成績要求也高，孩子要不斷應付各方面的學習，『工時』變得愈來愈長，很少私人時間可以玩、做自己喜歡做的事情，這其實並不利於個人成長。」鄭弼亮說。

因此，馬鎮梅的生命教育工作是雙軌而行，既做學生，也面向家長，「社會風氣、家長心態都需要改變，否則，又不自覺跌入家庭的戰場。為此，我成立家長讀書會，鼓勵父母先為自己讀書，滋潤及豐富自己的生命。繼而再進行親子共讀、投入親子活動」。她透露，早年學校辦過「水田運動會」，邀請學生與父親一同落水田競技，之後再共讀與水田相關的繪本《水田的心情》。很多爸爸事後告訴我，雖然和兒子玩到『污糟邋遢』，但兩父子很久沒有如此盡興，聽罷我很感動。」

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