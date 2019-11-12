童繪遊樂場：迎戰「現場複賽」4要點

【明報專訊】有些繪畫比賽設有「現場複賽」，參賽者要在指定日期、時間及地點，於現場決一高下，飽經無數測驗和考試的你，會否也緊張起來？

1. 認清主題

動筆前先要對繪畫主題和複賽規則有充分認識，畫作切勿離題！不要犯規！某些複賽會預告主題，讓大家有充分準備，這對成品質素較有保障。一般較具規模的比賽，往後會舉辦展覽或印製刊物，令比賽更見圓滿。

2. 應用素材和工具

必須對應大會指定素材和工具，其次可攜帶個人慣用的配套用品，如：

˙墊枱軟布（避免弄污枱面）

˙畫板（確保紙背平滑）

˙水樽、筆洗及毛巾（省卻取水時間，特別以水彩作畫的朋友）

˙其他輔助工具：間尺、圓規（若未肯定能否使用，應先向大會查詢）

3. 無參考資料

絕大部分現場複賽均不允許攜帶任何資料，比賽期間手提電話也當然禁用。

4. 時間規劃

事前規劃作賽時間，包括構思、構圖、色彩與造型表現。時間分配因人而異，但在指定時間內完成作品是基本要求，千萬不要出現局部完成的畫作。如大會已通知主題，可以在賽前先行練習，參照大會規定的時間演練。我個人偏向在尾段預留一點時間作整體最後修飾，務求令作品達至統一及協調效果。

最後提大家，預先查看複賽地點及作出交通安排，避免不必要的阻滯。另外，一些複賽要求參加者親自向評審團解說畫作，參加者的表達和溝通技巧尤為重要，對應評審提問，還要看閣下隨機應變的急才。

輕鬆赴會，感受現場氣氛，享受繪畫樂趣！

■繪畫Q&A

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文、繪圖︰Mr Liu

Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第267期]