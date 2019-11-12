問專家：孩子焦慮 不想上學 父母陪伴 增安全感

【明報專訊】問：我兒子5歲，現在念K3，一向比較內向。最初上幼稚園時，每天上學都在哭，不過幸好教師非常有愛心，開學大約兩個星期後就不再哭鬧，而且還很開心地上學，只是在K2時偶然會「扭計」，上學時哭過一兩次。但現在剛升上K3，行為像有倒退迹象，幾乎每天上學都哭，不肯上學。我有回想最近家裏或他身邊有沒有一些特別事發生或改變而令他會這樣哭鬧，但想不出來。有時遇到他不想上學，我問他原因，他會說老師好惡，或者很睏，但其實這些情况K2都可能有出現過，為何現在才爆發呢？又如果K3已經有上學焦慮，升小一時，又要怎樣幫他適應？

答：這個年紀的小朋友喜怒形於色，會把自己喜歡與不喜歡的事情直率地表達出來，可是有時候他們未必能在語言上清楚表達得到，於是便會在行為中表現出來。作為社工，我會想先了解小朋友有沒有一些焦慮的問題，但就這個案來看，似乎孩子只有單一行為問題，若是焦慮，並不會單單在上學時才出現。

多聽孩子講 找出壓力來源

孩子即將要上小學，或會面對很多挑戰和改變，但家長又表示近來沒有一些特別事情發生，這時候不妨細心想想生活及上學細節上會否有一點點不同了？我好奇這小朋友到底遇到什麼情况，才導致他突然不想上學？家長雖說沒有大改變，其實，孩子即使每天上同一間學校，他的老師可能會變換，上課的課室也有可能調動，甚至K2與K3在教學模式上也可能有些不同。會否寫多了字？做多了功課？家長可多聽孩子講，因為這些全部都有可能是孩子壓力的來源，只是在成人眼中，那些可能都是小事，不過在孩子眼裏看來，就可能是一件非常難以適應的事情。

其次，家長亦可從親子時間入手，看看可否在這段時期特別抽多一點時間陪伴孩子，令他安全感提升？因為孩子的安全感多來自父母，在陪伴時，更可多引導他說心底話，如：「你擔心些什麼？害怕些什麼？上課時，老師怎樣教你？如果有同學仔不聽話，老師會怎做？」希望在當中找到孩子不安的原因，從而再協助他解決相關問題。

文：顏燕雯

資料提供：香港青少年服務處註冊社工金鈮

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com或傳真至2898 2537

[Happy PaMa 教得樂 第267期]