升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■朗思注重中英文 助打好語文基礎

問◢ 兒子即將入讀幼稚園，如果只是想入讀傳統小學，不一定考直資私立，那麼應該選朗思國際幼稚園（九龍塘）還是學之園幼稚園（青衣）？我較想為他的中、英文打好基礎。

答◢ 朗思國際幼稚園（九龍塘）以主題分享形式活動教學，重視幼兒的生活經驗；學校有外籍英語教師及內地普通話教師教授，比較注重中英文。學之園幼稚園（青衣）致力培育思維及解難，有小一啟迪班及安排參觀小學，比較重視小一升學。如果你不一定考直資私立，似乎朗思較為適合你的要求。

■怕國際班少接觸中文 可報救世軍、林護、廣福

問◢ 小女現正就讀明雅國際幼兒學校PN（學前）班，因無意於小學就讀國際學校，正考慮K1是否需要轉回主流幼稚園？因為其姊姊已考入嘉諾撒聖家學校（九龍塘），所以妹妹應該都會直入該小學，但怕國際班沒有太多中文學，對將來正規小學有影響或未能適應，請問有何建議？

答◢ 明雅國際幼兒學校不是「國際學校」，如果你怕國際班沒有太多中文學，明雅亦有中英文幼稚園，該幼稚園採用中英文雙語課程，如果你無意選讀該校，可以報考注重中文及以孩子為中心的大埔區救世軍大元幼兒學校、香港保護兒童會林護幼兒學校或保良局廣福幼稚園。

■女校15分難入 11比12校網有利

問◢ 如果計劃搬屋，請問女孩子11還是12校網較有利？如只有15分，是否所有網內一線小學都沒有機會呢？

答◢ 11校網只有2所女校，但12校網有3所，不過以上的女校都一定要超過15分才有機會入。所以如果你只有15分，反而報11校網比12校網有利，因11校網有16所小學，用15分至少有3至4間有機會入，而12校網有15所小學，用15分最多有2所有機會。你說得對，所有網內的一線小學，用15分來申請，被取錄的機會都不大。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第267期]