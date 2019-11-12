媽媽維特：我真正的第一個孩子

【明報專訊】親子，一般說是家長與子女關係。但其實，世界上還有一種意義完全不同的「親子」，即使現實中沒生過孩子的人，一樣有這種關係。而我，是由當兩子之母開始，才認識到這一重「父母」意義。

我上過很多不同工作坊，學習管教孩子的不同心法和實戰技巧。大兒子約3歲時，老師說他可能有特殊狀况，着我帶他評估。政府兒科醫生評估他屬亞氏保加症，但也有心理學家覺得孩子問題不大，反而是我得關心自己的情緒狀况。於是，我斷斷續續接受心理輔導，又參加了社福機構的身心健康小組，後來接觸到心理劇治療，由此再一步步走向療癒自己身心靈之路。

在這條療癒之路上，我認識了一個以往沒聽過的字眼——「內在小孩」（inner child）。那是心理學概念，意指每個成年人內心都活着一個「小孩」，那是我們早年經歷創傷，在那時空下幼小的自己在內心留下的印記，可能是孤獨、焦慮、擔憂甚至是恐懼。

內在小孩搞鬼 延伸新傷痛

也許我們未必意識到其存在，但即使我們白髮蒼蒼，「內在小孩」都會一直伴隨我們每個人。我們愈是抑壓內心這個面向，到困頓的時候，這小孩就會像陰影一樣出來搞鬼，不知不覺地制約着成年人的自己，延伸出新的傷痛。

例如，由於自身成長的家庭狀况，我自幼不自覺地只容許自己愛爸爸、不容許有丁點憤恨爸爸的感情，那就是說，我有一個被苦苦抑壓的內在小孩。於是到我成為父母、面對孩子鬧情緒時，我內心就很容易對他的憤怒起反應。即使上了許多的管教工作坊，明白到任何情緒都是自然而生的、有其價值的，父母該做的是肯定孩子的情緒、針對孩子的行為，我還是發現自己在實際操作上的死穴——當兒子展現的情緒是憤怒，我就會非常不安甚至害怕；有時更會覺得自己被大力逼迫，結果我在瞬間失控暴走，爆發出遠遠超過兒子、令我自己非常懼怕的憤怒。

從前，我以為棘手的是孩子，兒子的憤怒很可怕，四出尋求處理方法。現在，我終於明白到，自己真正害怕的，其實是「另一個小孩」的憤怒。我需要更多學習，不是如何照顧我所生的兒子，而是如何照顧這個一直被我忽略的內在小孩，看到她的存在、她的狀態，面對她、接受她、肯定她、安撫她、愛惜她。

世界上每個人，不管是貧是富，童年時多少都會經歷過一些創傷時刻。那可能是嬰孩時代，哭了許久都沒得到回應的一刻；可能是大人關起房門，卻傳出令人膽戰的對罵和叫喊的晚上；也可能是父母不在身邊、寄放鄰家照顧的許多個日夜。事情過後，也許問題得到補償，也許沒有，但總之當刻心靈的傷痛，已在那個時空幼小的自己烙下印記。

所以，每個人都有一個內在小孩——而我們每個人，都是自己內在小孩的「父母」。重要的是，不管過去童年如何，有過什麼樣的傷痛，其實我們作為成年人的自己，都可以主動擔當自己「最好的內在父母」，重新好好照顧這個過往被忽略的內在小孩。

也可以說，內在小孩才是我真正的第一個孩子。我現在知道，愈是把她照顧得好，就愈能把其他孩子都帶得好。謝謝兩個兒子，為我開啟這個美好的學習。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]