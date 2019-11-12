民房四寶：事奉不容易 來了就別走

【明報專訊】全職事奉的路，你還是別走上；但，來了，就別走吧。事奉不容易，特別在沒津助的福音機構。今天有上市公司老闆對我說：「你們的工作很艱難。」我也覺得。這不是因為上帝不愛我們，祂很愛，但真的很難。在福音機構事奉不是一份純粹的工作，而是進入別人的真實生活，與人同行同擔。前兩天有教會朋友說，工福使你的生活好充實。我說，這裏的豐富不在生活，而在於生命。別的我不知道，工福的薪酬福利、人手、資源、工作環境、工作壓力，都很容易被比下去，然而，這裏有別處沒有的同路人。經濟狀况不好，但總算捱過了40多個年頭，入不敷支會有，特別在這些月份，跟大部分沒有政府資助的機構一樣，但也總有人會雪中送炭。工作環境不是很美，但還算不錯。我告訴朋友，工作環境的美在於跟誰一起同工。我們所服侍的群體不是最可愛，但卻很熱情，特別是生活在基層的朋友，我們的聚會總不愁吃喝，她們都會給其他人帶來一點小吃，縱使缺乏，仍然願意與別人分享，這是一份心意，也是她們能做得到的。這裏就是有人會突然上來，送你她放了10多年的陳皮與柑桔，就是在久咳未癒時，又有人會帶着不同的祖傳秘方着你試試；在你寫稿寫得雙眼通紅的時候，又會聽到很重的鄉音跟你說：「會盲（偉民），請假吐（唞）下啦」，這裏就那麼窩心、那麼親切。這是工福，一個我很愛的地方。往前走，愈走愈艱難，人情味卻又愈走愈濃。

單純的人相信愛可改變世界

有人說工福很亂，什麼也在做，可是我看見的是這裏的單純。單純的人會相信愛仍可以改變世界，別人有需要，遇上了，就盡力去幫；沒有資源，就給他關心、給他愛、為他禱告，不會懷疑別人是否在騙取着數。單純的人會相信當他渡過了難關後，生命便會得着轉化，或可成為另一個願意幫助別人的生命，這就已經足夠。這裏的步調很慢，因為生命的改變是緩慢的，特別是被賭博問題纏繞多年的一群。同行的路會有起伏，也有反覆，有時就好像停住了一樣，所以我說，這裏很艱難。

生命的改變需要時間

事奉需要同伴，不管是自己或是同事，特別是在資源不足的福音機構。在工福，需要學習從容不迫；需有個可以為同伴冲杯香濃咖啡的白晝；需要有段時間可以看着窗外發呆；需要有個可以大哭一場的空間，哪怕是跟同事們在一起。事奉實在不容易，特別在資源缺乏的福音機構，因為這裏有一群願意一起同哭同笑、同行同擔的同路人，人不是沒有缺點，但我看到更多的是優點；不是人人都容易相處，但容易相處的絕對是大多數。我說，在這裏事奉十分困難，因為你會不捨得放下他們任何一位。在這裏事奉不容易，真的。這裏的步調很慢，因生命的改變需要時間。但，來了，就請別走吧。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]