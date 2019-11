自在講媽：你比我優秀

next

【明報專訊】最近一家人交叉感染經常生病,放假留在家中,有機會陪雞蛋仔重溫電影《恐龍大時代》。故事始於隕石沒有滅世,恐龍繼續成為地球霸主,人類只是野蠻未進化的雜食生物,反而素食恐龍會耕作、肉食恐龍會趕牛。故事的兩個主角分別是小恐龍阿勞和野人小不點——陰差陽錯偷吃農作品的小不點,間接令到恐龍爸爸遇上山洪爆發意外身亡,之後小恐龍阿勞又因為追蹤小不點而迷失荒野,最後兩個主角一起歷險共同成長,大家摒除成見克服內心的恐懼,最終找到回家的路。

聽說電影不賣座,但我覺得很多場口值得回味。老公最直接,喜歡看阿勞由愛哭膽小鬼慢慢脫胎換骨,成為有自信的小孩,他踏出安舒區挑戰自己,最後可以在亡父的腳印旁邊,打上掌印成為父親的驕傲,令人感動。

穿越恐懼 看到另一邊的美好

雞蛋仔很喜歡恐龍,簡直是由頭到尾都興奮沒有冷場。我發現他特別喜歡恐龍父子晚上在草叢探險,一蹦一跳,驚動了螢火蟲而留下夢幻的美景。雞蛋仔很投入這一段,和阿勞一樣屏息靜氣地看螢火蟲,恐龍爸爸當時候很有智慧地說:「有時你要穿越恐懼,才看到另一邊的美好。」

我最喜歡的就是首尾呼應「You are me and more」,你像我一樣甚至更優秀!故事初段阿勞一無是處,面對勇敢強壯的爸爸,他感到慚愧,覺得讓人失望,不是個好兒子。恐龍爸爸卻肯定,阿勞有一天會長得像自己般高大甚至超越他、比他更優秀更有成就。對兒子這一份信心是壓力也是動力,故事後段當阿勞被困,想放棄掙扎時,朦朦朧朧見到已過世的恐龍爸爸,他用同一句說話鼓勵孩子,即使失去父親守護,但孩子把鼓勵的說話銘記於心,憑藉亡父對他的信心,終於咬實牙關脫險,成就美滿的結局。

要相信自己能成孩子好榜樣

成為父母之後看這套電影,心態不同,無限感慨。我們夫婦看着兒子的成長,面對不似預期的滯後,對他的信心、對作為父母的信心、孩子本身的自信心也反覆動搖不斷被試煉。這句「you are me and more」是一記當頭棒喝,要相信自己能夠成為孩子的好榜樣,全然接納兒子並相信他有自己的生命節奏,相信他比我更出色更優秀,能夠創作擁有專屬於他的藍天。如果我不在,希望你記住我對你的信心,你比我更優秀。

文:彭梓雅

作者簡介:前懲教主任,放棄鐵飯碗轉型全職主婦,兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛,不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」,置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]