童途有「理」：自閉兒 體能發展多挑戰

（圖2）自閉症幼兒興趣狹隘，如喜歡輪子及有難以轉變的獨特玩法（如用手轉動車輪）。（作者提供）

【明報專訊】對於一般孩童來說，蹦跑跳玩、拋接踢球、踏單車、溜滑梯、晃搖板、盪鞦韆等，都是輕而易舉。這些活動有助促進健康體魄，也是學習社交溝通及禮儀如排隊輪候、禮讓、合作等的好時機。這些活動需要大肌肉動作發展基礎，包括足夠的肌肉力量及耐力、心肺功能、身體平衡、手眼腳協調能力、肢體動作組織及計劃的準確度等，好使動作靈巧流暢。

然而對自閉症幼兒來說，肌肉張力（尤其是核心肌肉）偏低，致肌肉力量和耐力不足及本體感覺較弱，都是常見問題。由於整體肌力不夠，幼兒缺乏對自己肢體或軀幹正確位置的感覺，導致姿勢不良，如做功課時依傍枱面及不專注（圖1）、容易疲倦、自理事宜被動及緩慢。另外，他們很多時都有感知動覺障礙，包括觸覺和聽覺都較為敏感，並且有內耳前庭覺及視覺感知功能失調，影響身體平衡力。再者，基於自閉症獨有徵狀如狹隘興趣（圖2）、偏執的喜惡及行為、社交或溝通障礙，在理解「為何要」及「如何做到」訓練要求上會較為困難，學習時因而欠缺主動性及合作性，令學習新技能時有一定挑戰，並造成不良循環。他們難於融入朋輩或群體康樂活動，影響身心發展。

郁身郁勢 仍需體能訓練

由於大多數自閉症幼兒都「識行識跑」，甚至多動，故常被誤以為毋須接受體能訓練。惟他們在感知動覺上，有不少動作上的困難，如亂衝亂動、身體欠平衡、太被動或不願動；整體體能發展遲緩，如2歲仍未懂雙腳跳、4歲未能自如上落樓梯等；自理時，如整理書包會表現不專注、論盡，甚至有發展協調障礙。

物理治療師會透過觀察幼兒活動，分析其感知運動特性、動作及困難所在，繼而設計針對運動，配合適當策略，讓治療變得有趣及有意義，提高他們在訓練時的主動性及合作性，幫助他們改善體能、專注力、提升學習能力及生活質素。

文：羅可欣（香港物理治療學會兒科專研組、註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第267期]