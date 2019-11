有教無「累」：粵語金曲變英文歌 死板詞彙輕鬆入腦

【明報專訊】很多人相信,要學好英文,首要是多讀、多寫、多背誦。不過,有兩間學校的校長不約而同地認為,用唱歌來學英文,把死板的句式、詞彙及拼音和跳躍的音符結合起來,讓學生邊唱邊學,可以提升學習興趣,成效比不停抄寫背誦更大。

文:許朝茵

位於錦田的通德學校(下稱通德),是一間奉行靈活教學方法的村校小學,每級只有一班。採訪當天的早上,三年級生正在上英文課,記者甫踏進課室,聽到的並非鏗鏘的英文朗誦聲音,而是一首熟悉的流行曲,原來班房內,音樂科教師周樂平(周sir)正彈奏着廣東流行金曲。同時,英文科林老師則用投影機在牆上投射歌詞,然而並非原版廣東話歌詞,而是「二次創作」的英文歌詞。以其中最為人熟悉的一句為例——「原諒我這一生不羈放縱愛自由」,林老師就改成「We can watch a movie in a big and grand cinema 」。

音樂科英文科教師合作

在課堂上,20多個學生全部站起來,身體跟隨音樂輕擺,投入程度猶如演唱會中的小歌迷。唱畢,孩子們雖意猶未盡,但都乖乖坐下,聽林老師講解歌詞中的句式、詞彙及拼音等,讓孩子唱得興高采烈之餘,也懂得歌詞內不同的英文句式應用。

這裏的小一至小四英文堂,都是由林老師負責,她一直改編英文歌,讓孩子在堂上唱。剛才三年級學生唱的歌曲,改編歌詞全都出自她的手筆,「通常我會選大家耳熟能詳的流行曲,再因應各級英文堂每課的教學內容,而改編成不同主題的歌詞」。例如三年級這一課的課文內容與購物及食物有關,因此,在歌詞內加入cherry cake、pet shop及bakery等詞彙。

雖然身為「作詞人」,但其實林老師未受過正統音樂訓練,偶然都會出現曲詞不配的情况。大約兩年前,學校安排周sir和她合作,二人合作無間,為多首歌曲調正拍子、節奏及曲調等,讓歌詞唱起來更順暢悅耳。

腦內迴響歌曲 不經意背熟句式詞彙

這對創作拍檔一致認為,音樂可幫助孩子提升整體英文水平。林老師指出,課堂要教的用語及句式等,大部分已融入歌詞內,學生每唱一次,就好像把那一課的內容重讀了一次,而為了令學生加深印象,唱完歌後,她會安排學生讀念歌詞及課本,提升他們的英語寫作能力。「有時歌曲甚至在腦內迴響及不斷重複,學生便在不知不覺間背熟了歌詞內的詞彙及句式。」

舉例,二創歌shopping at the mall中,有一句「we can buy pizzas in a bakery」,學生從中學到pizza及bakery的意思,透過歌詞增加詞彙量;同一時間,學生也可從這句學到「can」的句式運用。「當學生熟讀歌詞及了解不同句式結構後,便可安排他們作文,基本上學生起碼可寫出3至4句的短文。」

易上口旋律 加強認識拼音

周樂平也指出,孩子唱歌時,已經是聽說訓練,「旋律可加強孩子認識詞彙的拼音,舉例另一首歌的歌詞內,其中一句是clap your hands,clap是c字頭,當學生唱熟了,記得c字頭發音是「K」,當教師日後把歌詞改動為climb the tree,見到climb同樣是c字頭,自然記得這個「K」的發音。

提到拼音,林老師認為的確不易學,要孩子死記死背不同字母組合的發音,更是十分困難,但改用簡單易上口的旋律唱出,就能幫助孩子更易入腦,「正如Let's sing the song everyday這首歌,其中一句是『Some say ur ir er ow and oi』,唱ur ir er ow and oi的時候,孩子未必知道這是拼音,但之後再學新詞彙,見到ow等這些串法,他們回想起這首歌,便會記得這個拼音。

兩位教師費盡心機改編歌曲,無非都是想孩子開心地學好英文,通德校長黃偉立也贊成這個做法。「以前見到不少孩子抗拒學英文,認為很難學得好,過程很辛苦。而當我們用不同的教學方式時,學生便會產生興趣,就會慢慢投入去學。正如我以前的英文都不是太好,直至中學時期開始聽英文歌曲,跟着唱後,發現原來這樣學到外國人的口音,因而開始投入學習英文,可跟外國人溝通。」

上堂唱歌如遊戲 增學習興趣

他相信不同年齡有不同的學習能力,對初小生來說,他們的聆聽能力較強,「讓學生多聽外國歌曲或外國人的英文發音,可以加深記憶,所以我們才有這個唱歌學英文的念頭。」林老師也認同,刻板教學隨時令孩子把學習變成苦事,「以前讀書時,老師會叫學生在課堂上朗讀文章,當時我很怕要讀,因為覺得很悶,而且讀完後,若然老師認為我的發音不標準,更要再讀一次。但現在學生上堂時唱英文歌,就好像在玩遊戲,令孩子在不知不覺間掌握英語」。曾有家長向她表示孩子覺得英文課的教法很有趣,以前不太明白的英文內容,現在也學懂了。

為了讓學生增加唱歌機會,通德在小息時會安排全校一起在花園內唱歌,選曲包括英文、普通話及廣東話歌。近日學校更引入兩部電話亭式卡拉OK,計劃把英文課的歌曲製作成MV,讓小朋友唱得更投入。

■有片睇︰bit.ly/2OjcPVc

[Happy PaMa 教得樂 第268期]