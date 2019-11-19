有教無「累」：粵語金曲變英文歌 死板詞彙輕鬆入腦

【明報專訊】很多人相信，要學好英文，首要是多讀、多寫、多背誦。不過，有兩間學校的校長不約而同地認為，用唱歌來學英文，把死板的句式、詞彙及拼音和跳躍的音符結合起來，讓學生邊唱邊學，可以提升學習興趣，成效比不停抄寫背誦更大。

文：許朝茵

位於錦田的通德學校（下稱通德），是一間奉行靈活教學方法的村校小學，每級只有一班。採訪當天的早上，三年級生正在上英文課，記者甫踏進課室，聽到的並非鏗鏘的英文朗誦聲音，而是一首熟悉的流行曲，原來班房內，音樂科教師周樂平（周sir）正彈奏着廣東流行金曲。同時，英文科林老師則用投影機在牆上投射歌詞，然而並非原版廣東話歌詞，而是「二次創作」的英文歌詞。以其中最為人熟悉的一句為例——「原諒我這一生不羈放縱愛自由」，林老師就改成「We can watch a movie in a big and grand cinema 」。

音樂科英文科教師合作

在課堂上，20多個學生全部站起來，身體跟隨音樂輕擺，投入程度猶如演唱會中的小歌迷。唱畢，孩子們雖意猶未盡，但都乖乖坐下，聽林老師講解歌詞中的句式、詞彙及拼音等，讓孩子唱得興高采烈之餘，也懂得歌詞內不同的英文句式應用。

這裏的小一至小四英文堂，都是由林老師負責，她一直改編英文歌，讓孩子在堂上唱。剛才三年級學生唱的歌曲，改編歌詞全都出自她的手筆，「通常我會選大家耳熟能詳的流行曲，再因應各級英文堂每課的教學內容，而改編成不同主題的歌詞」。例如三年級這一課的課文內容與購物及食物有關，因此，在歌詞內加入cherry cake、pet shop及bakery等詞彙。

雖然身為「作詞人」，但其實林老師未受過正統音樂訓練，偶然都會出現曲詞不配的情况。大約兩年前，學校安排周sir和她合作，二人合作無間，為多首歌曲調正拍子、節奏及曲調等，讓歌詞唱起來更順暢悅耳。

腦內迴響歌曲 不經意背熟句式詞彙

這對創作拍檔一致認為，音樂可幫助孩子提升整體英文水平。林老師指出，課堂要教的用語及句式等，大部分已融入歌詞內，學生每唱一次，就好像把那一課的內容重讀了一次，而為了令學生加深印象，唱完歌後，她會安排學生讀念歌詞及課本，提升他們的英語寫作能力。「有時歌曲甚至在腦內迴響及不斷重複，學生便在不知不覺間背熟了歌詞內的詞彙及句式。」

舉例，二創歌shopping at the mall中，有一句「we can buy pizzas in a bakery」，學生從中學到pizza及bakery的意思，透過歌詞增加詞彙量；同一時間，學生也可從這句學到「can」的句式運用。「當學生熟讀歌詞及了解不同句式結構後，便可安排他們作文，基本上學生起碼可寫出3至4句的短文。」

易上口旋律 加強認識拼音

周樂平也指出，孩子唱歌時，已經是聽說訓練，「旋律可加強孩子認識詞彙的拼音，舉例另一首歌的歌詞內，其中一句是clap your hands，clap是c字頭，當學生唱熟了，記得c字頭發音是「K」，當教師日後把歌詞改動為climb the tree，見到climb同樣是c字頭，自然記得這個「K」的發音。

提到拼音，林老師認為的確不易學，要孩子死記死背不同字母組合的發音，更是十分困難，但改用簡單易上口的旋律唱出，就能幫助孩子更易入腦，「正如Let's sing the song everyday這首歌，其中一句是『Some say ur ir er ow and oi』，唱ur ir er ow and oi的時候，孩子未必知道這是拼音，但之後再學新詞彙，見到ow等這些串法，他們回想起這首歌，便會記得這個拼音。

兩位教師費盡心機改編歌曲，無非都是想孩子開心地學好英文，通德校長黃偉立也贊成這個做法。「以前見到不少孩子抗拒學英文，認為很難學得好，過程很辛苦。而當我們用不同的教學方式時，學生便會產生興趣，就會慢慢投入去學。正如我以前的英文都不是太好，直至中學時期開始聽英文歌曲，跟着唱後，發現原來這樣學到外國人的口音，因而開始投入學習英文，可跟外國人溝通。」

上堂唱歌如遊戲 增學習興趣

他相信不同年齡有不同的學習能力，對初小生來說，他們的聆聽能力較強，「讓學生多聽外國歌曲或外國人的英文發音，可以加深記憶，所以我們才有這個唱歌學英文的念頭。」林老師也認同，刻板教學隨時令孩子把學習變成苦事，「以前讀書時，老師會叫學生在課堂上朗讀文章，當時我很怕要讀，因為覺得很悶，而且讀完後，若然老師認為我的發音不標準，更要再讀一次。但現在學生上堂時唱英文歌，就好像在玩遊戲，令孩子在不知不覺間掌握英語」。曾有家長向她表示孩子覺得英文課的教法很有趣，以前不太明白的英文內容，現在也學懂了。

為了讓學生增加唱歌機會，通德在小息時會安排全校一起在花園內唱歌，選曲包括英文、普通話及廣東話歌。近日學校更引入兩部電話亭式卡拉OK，計劃把英文課的歌曲製作成MV，讓小朋友唱得更投入。

■有片睇︰bit.ly/2OjcPVc

[Happy PaMa 教得樂 第268期]