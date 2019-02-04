本周FOCUS．採訪手記：親子版記者 跟小朋友打成一片

【明報專訊】儘管同一行業，也有不同性格的人，當然，擁有某些性格特質，做事可事半功倍。在傳媒行業，健談的記者特別有優勢，可以輕易跟受訪者打開話匣子，對方也易於打開心窗跟你談天。不過，我也認識很多不太喜歡說話的記者，沉默寡言，卻能冷靜應付不同的採訪場面，同樣是出色的記者。

他和我的名字一樣

不過作為親子版記者，即使不健談，也不能過於冷漠，最好還要懂得一些跟孩子相處的技巧，包括化身為幼師，甚或是兒童節目主持，因為跟他們打成一片，絕對是令工作順利完成的關鍵之一。

從前有一個攝影記者同事，每次跟小model或受訪小朋友初次見面時，總會先問對方名字來打開話題。舉例，如果小朋友答：「我叫Jacky。」同事便會附和說：「我也叫Jacky啊！你一定是假的Jacky，我才是真Jacky呢！」這時，小朋友一定會哈哈大笑，或反駁自己才是「真Jacky」。話匣子一下便打開，而且立刻對攝影哥哥產生好感，拍攝時便更合作，因為「他和我的名字一樣呢」！

可笑的是，最初我還以為同事真的叫Jacky，及後發現他的名字每次也不同，有時說自己是Peter、Martin，甚至是Lily時，我才明白自己不過也是一個小朋友，被他完全騙倒呢！

（是日稿擠，《升學攻略》暫停一期）

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第268期]