家家有禮：星空下與小王子共度浪漫聖誕

【明報專訊】能夠與心愛的小王子（Le Petit Prince）在星空下共度浪漫佳節，相信是不少粉絲們的願望。今個聖誕，大家終可願望成真了！小王子以全港首次亮相的聖誕造型和大家見面，帶來好朋友狐狸、可愛趣致的綿羊等等角色，為大家送上「The ONE×Le Petit Prince聖誕夢想啟航」。6個心動拍攝區中，最矚目的有The ONE露天廣場裏高達3米、靜靜地安坐在發光的月兒上的聖誕裝小王子，以及在UG2中庭裏，站在超過4米高且由幾何聖誕球所砌成的聖誕樹下、戴上聖誕帽的小王子。

現於商場消費滿指定金額，即可換到「小王子夢想手記2020年月曆」或「夢想啟航行李保護套」，以及位於商場L17的高級粵菜食府利寶閣的$300飲食現金券。透過The ONE手機App玩搜尋遊戲，集齊4款「小王子」電子襟章，更有機會獲得非常實用的「夢賞飛翔隨行扣帶」。

The ONE×Le Petit Prince 聖誕夢想啟航

日期：即日至2020年1月5日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：尖沙嘴The ONE

查詢：3106 3640

■送小王子年曆及行李保護套

The ONE送出小王子夢想手記2020年曆及夢想啟航行李保護套予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。（圖2）

截止日期：11月26日，送禮詳情見於另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第268期]