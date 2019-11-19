好去處：全港首個室內外自然博物館 體驗都市農耕 入商場享受大自然

五星花也是本港常見的花種之一，每種植物旁邊也設有QR Code，方便大家了解更多。（黃志東攝）

由Korakrit Arunanondchai設計的藝術品《人類離開地球以後的快樂聯合國》，當中滲出人類與野生自然界的愛與和平。（機構提供）

即使在鬧市商場內，一家人也可參加生態之旅，聽聽導賞員介紹園內的海洋生物及各式植物，加深認識大自然。（黃志東攝）

【明報專訊】11月天氣清涼，正是親親大自然的好季節。不過，現時的孩子生活忙碌，周末隨時都要參加興趣班或不同活動，要抽空去郊遊並非易事。其實要郊遊未必一定要去郊外，有商場在尖沙嘴建造一個兼具藝術文化與環保意念的城市綠林「Nature Discovery Park」，種植多種植物，又提供各式綠色工作坊，讓一家人可在城市中享受大自然外，也可培養環保意識，為保護地球先生出一分力。

文︰許朝茵

小model：Ivy、張敏灝

這個城市森林位於K11 Musea的8樓，是全港首個室內外自然博物館，以及可持續發展教育園區。透過保育本地的生物多樣性及農耕體驗，促進環境保護的工作及交流，同時鼓勵大眾減少使用塑膠，保護海洋生態。園內地方雖然不算非常寬敞，總面積約2000平方呎，但麻雀雖小五臟俱全，種植了不同品種的植物，帶有鳥語花香的恬靜，亦設有自然導賞之旅。在導賞員帶領下，可先欣賞K11 MUSEA一系列的花藝裝置，包括由超過180種熱帶植物及原生植物造成的全球最大的熱帶雨林櫥窗。最後一站則是返回Nature Discovery Park內，認識不同物種。

室外水族箱 模仿維港碼頭水世界

而對於小朋友來說，最搶眼的莫過於設於入口的室外水族箱。採訪當日，小模特兒甫入場內，已急不及待地跑到水族箱前，興奮地看着七彩鮮艷的魚兒游來游去。場內導賞員解說，箱內有約200種生物，猶如一個迷你海洋生態。水族箱內不少生物之間有互利共生的關係，他舉例小丑魚和海葵是共生的一對，小丑魚會居住在海葵的觸手之間，避免被其他魚類掠食；海葵則要靠小丑魚幫助清潔身上的淤泥等廢物。孩子可以認識這些小生物，更了解海底世界的運作。

我們又留意到，這個水族箱設有多條柱石在缸內，形狀獨特。在旁的導賞員解釋，箱內放有4條柱子，原來是模仿維港碼頭下的設計，希望借這個設計帶出一個信息，如果香港的海洋不再受污染，海水回復乾淨清晰，本港的海洋就可以像這個水族箱這樣多生物棲息，一樣美麗。

水母不懂游泳 植物昆蟲「有偈傾」

除了水族箱，場內另外也飼養一種海洋生物——海月水母BB。導賞員指出這些水母只得大約10日大。不說不知，原來水母並不會游泳，只會跟着水流漂浮，並以浮游生物為糧食，靠身上的觸鬚抓着食物再送去胃部。而隨全球暖化嚴重，海水溫度持續上升，有機會令海月水母數量大增，繼而影響整個海洋生態。

認識海洋環境後，是時候欣賞綠色植物。園內四周種植了不同的本地及外來植物，當中有不少開花植物，可以吸引蝴蝶到園區棲息，讓孩子增加生物知識，例如知道植物原來懂得和昆蟲溝通——本港常見的馬纓丹，別名五色梅，導賞員說這種花會變色，如由橙黃變橙紅色，即代表已受精，藉此告知昆蟲這裏沒有花蜜，去找其他的花吧，別浪費力氣。

落場實戰種士多啤梨

Nature Discovery Park另一個特色，是把藝術融合大自然之中。園內展出兩件以大自然為靈感的藝術作品，其中Carsten Höller的《巨型三重蘑菇》，作品包含3種蘑菇，最頂紅色的一種有毒，另外兩組是創作者隨機選取。希望透過這個巨大的蘑菇作品，帶來超現實體驗。另一款作品則為Korakrit Arunanondchai的《人類離開地球以後的快樂聯合國》。

欣賞完綠色世界，是時候參加都市農耕體驗工作坊，一嘗種植的滋味。今次讓孩子學種士多啤梨，先戴上手套，跟着導師的示範步驟，先剪去部分士多啤梨苗的根部及葉片，之後用鏟子掘出一個小坑，再放入幼苗，填上泥土，過程簡單，小朋友單獨也做到。導師指出，對於體驗農耕孩子大多十分喜歡，做到一半大多會脫了手套，親手接觸泥土。

■INFO

Nature Discovery Park

地點︰尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 8樓

開放時間︰上午10:00至晚上6:00

門票︰$60（大小同價、2 歲以下免費）

自然導賞團（連入場費）：$200（18歲或以上）、$100（3至18歲）、2歲以下免費

工作坊價錢︰$350起

查詢︰Facebook@naturediscoverypark

[Happy PaMa 教得樂 第268期]