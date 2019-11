客座隨筆：提防自己語言暴力

【明報專訊】有天聽到隔鄰的爸爸對着他正在牙牙學語的女兒重複地說:「你曳,爸爸打你。」不論那位爸爸最終有沒有真的打他的小女兒,但這樣的回應,已對孩子造成一定程度的影響。

有研究指出,父母即使只是對子女作出言語暴力(verbal aggression/ abuse),亦會對子女的自尊及成績帶來負面影響。父母的言語暴力會對子女造成嚴重的心理創傷(psychologically harmful / psychological maltreatment)。

言語暴力並不是單指直接責罵,有研究指出,有些父母對子女的回應同樣會造成心理創傷,是絕不能接受(never acceptable)的。包括:拒絕或抽離、言語上的貶低、完美主義、對子女負面的預測(如:你永遠不會有任何意義)、負面的比較(如:為何你不能像你的兄/姊/他人)、視子女為代罪羔羊、羞辱、咒罵、威脅、令子女內疚(如:我已為你安排好所有,為何你要這樣做?)等。

言語暴力最大傷害 孩子否定自我價值

我想,言語暴力對孩子最大的傷害是令孩子否定自我價值,並且懷疑父母對自己的愛。

我與丈夫在教導兒子的方式當然有不一致,然而我們都會盡力避免以上所提到的回應方式。回想在照顧兒子的過程中,我和丈夫都有試過出現情緒到達瓶頸位而責罵或拒絕兒子,事後我都會立刻向兒子道歉,亦提醒丈夫要向兒子道歉,讓兒子知道爸爸媽媽仍然很愛他,同時為兒子立榜樣。

我一直希望以較正面的態度管教兒子,所以我和丈夫與兒子相處時,會彼此在言語和行動上互相提醒,實踐多欣賞、多肯定、多讓兒子嘗試、盡量避免使用「不」的句子。更重要的是,面對兒子做了我們認為不恰當的事情時,都盡量柔聲教導。這對我來說比較困難,所以我都要經常提醒自己,同時請丈夫提醒我。

當遇着其他人拿兒子跟別人比較,或以不友善的態度對待兒子,或命令兒子,甚至打兒子(即使是開玩笑的態度),我都會向丈夫「反映」,讓他在適當的處境下挺身保護兒子,使兒子知道並信任爸爸對他的愛,是他有力的保護。

作者簡介﹕維護家庭基金好爸爸中心網誌作者

文:文麗兒

[Happy PaMa 教得樂 第268期]