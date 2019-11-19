國際親子台：你在挑戰我的底線嗎？

【明報專訊】放工回家，發現雪雪正在發脾氣，公仔掟在地上，一臉不滿，即使我熱情地說「雪雪，媽咪返來啦」，她仍不發一言，拒絕回應，並打算繼續瞓在地上發泄作罷。第一時間我的內心反應是：「你是在測試我底線嗎？」

還好，久經兩個小姊妹的訓練，我明白這些行為的目標，從來都不是針對「我」。很多時候，孩子想表達給我們的說話，並不是靠言語，而是用行動。他們需要的，是我們願意用心聆聽。正如瑞士心理學大師Jean Piaget所言，每人的成長路途上，都有不同的認知發展階段 （Theory of Cognitive Development），0至18個月的孩子只能以眼前所看到的東西來思考，18個月至6、7歲的孩子還在前運思期（Preoperational Stage），較以自我為中心（Ego-Centric），亦不一定以邏輯行事。當我們了解孩子所身處的階段及年歲，就更應按孩子的成長里程來回應，別錯用大人的眼光去判斷孩子。

孩子鬧情緒，除了讓我們想到挑戰底線或引人注意，我想提供多3個思考角度：

1. 你看到求救信號嗎？

父母們，你讀懂孩子的求救信號嗎？有沒有發現，小朋友總是世界上最後一個察覺自己已經太攰或太肚餓的人。而通常他發現自己太累時，已是不能運作的階段。細心留意，就不難發現每次孩子的哭、發難、不耐煩，是一種向身邊人發出的SOS警號。早一點發現端倪，我們就能幫助孩子在失控前得到支援。與其說是孩子挑戰我們底線，也許有時是，我們在挑戰孩子的生理底線。

2.你有答案嗎？

有沒有想過，當我們認為孩子挑戰我們時，原因可能是，我們根本對「底線」未有確實統一的答案。掟公仔是否可以？玩具是否每次都要收拾？如果我們平日的管教是一時可以，一時不可以，孩子的角度就是，他在問一個問題，得不到清晰的答案，唯有一次又一次再問。對，你懂的，孩子會不厭其煩地把每個「為什麼」問到底方才罷休的。若我們在日常對孩子的要求清楚一致，孩子平日有常規可循，少讓他們活在不確定中，孩子自然不用經常以行動去發問每個問題。

3. 你有跟孩子說愛你嗎？

我經常強調，比起說孩子在引人注意（Attention Seeking），更貼近事實的說法是，孩子是在尋找關係（Seeking a relationship）。你還記得自己最近一次告訴孩子你深愛他是什麼時候嗎？請別讓孩子迷失在得不到你關注的失落中，永不忘記對孩子說愛你。愛，不單用說話，以開放的心接納孩子，用同理心理解孩子，保持耐心面對孩子，都是愛的言語。

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

文：Hello Bonnie

[Happy PaMa 教得樂 第268期]