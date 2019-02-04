關愛教室：學校各出其謀 支援SEN學生

【明報專訊】設地壺球小組 訓練手眼協調

說到孩子「郁身郁勢」，自不然會聯想起SEN學生。雖然近年政府都有投放資源給學校，但仍然是杯水車薪。

現時，教育局為學校提供額外資源、專業支援及教師培訓，協助學校照顧SEN學生。由2019/20學年起，「學習支援津貼」中第三層（為有持續及嚴重學習或適應困難的學生提供個別化的加強支援）個別津貼額亦有「加碼」，但加碼的同時，卻削減了部分資源，令學校或需重新調配資源和人手。

學科教師「轉職」SEN支援老師

以津貼小學為例，學校每學年會按SEN學生及成績稍遜學生人數獲得「學習支援津貼」，人手方面，亦會獲轉換（從學校現有教師中調配）或提供額外教席，這些教席的職銜為「特殊教育需要支援老師」。

以聖公會聖多馬小學為例，校長鄧依萍說，「學校本身不是獲取多津貼的『大戶』，今個學年開始，編制上開設了一名『特殊教育需要支援老師』，但實際上是減省了以往『專科專教老師』的數目，根本沒有增加人手。學校唯有向校內教師招募，請他們考慮『轉職』，最終才能合乎教育局要求本校有兩名教師負責這項目；此外，教育局表示已給予學校在2019年度起開設一名『特殊教育需要支援老師』，所以在過去獲批的總津貼內會被扣減60萬元，以抵消以上提及開設的常額教席。在這變相不加反而減的『計算方法』，令學校少請了一名合約教師及兩位TA（教學助理），他們的工作最終轉嫁到其他教師身上。」

有些SEN學生上課時坐不定，或者因為剛由幼稚園升上小學而不習慣傳統上課模式，有時候上課不合作，或情緒上需要即時支援，教師便要立即進課室協助。鄧依萍說，以往這些工作是由TA負責，現在則要由特殊教育需要支援老師或主任幫手，但若這兩名教師正在上其他課，學校的主任，甚至副校長和她自己也得前去幫忙。

今年由體育科教師兼任特殊教育需要支援老師的葉思敏說，現時她需要和特殊教育需要支援主任共同策劃一些行政工作，以及為有需要學生提供支援。「我以往專責球類活動，所以設立了一個地壺球小組，希望藉此能幫助專注力不足的學生，訓練他們手眼協調、合作性及專注力。」她強調學校不會以「SEN」去標籤學生，反之只要認為任何學生有這方面的需要，都會邀請他們參加這項活動，因為學校最想做到的，是協助填補學生某一方面的缺漏。」成為特殊教育需要支援老師，除了在教學課堂上要重新調配外，她還需要在兩年內修畢「融合教育三層課程」。

學習困難「多樣」 津貼不足應付

至於另一支援上的困難，是資金仍不足。鄧依萍認為，現時小朋友的學習困難更加「多樣化」，不再只是集中在讀寫障礙、自閉症、過度活躍症等問題，「如果小朋友只是小手肌有問題，影響到他寫字，我應該找哪種治療師來幫忙？是否特別請一個職業治療師專責做這種訓練呢？要開設一個感統訓練房間嗎？哪裏有這麼多資金，這麼多資源？要知道一對一的治療是需要花很大的資源，政府提供的津貼亦是給學校整體運用，而且必須依照指示運用津貼，每個項目不可超支，以添置教材為例，費用是數百元或千多元，但若多過萬元的話，學校需要從其他津貼去支付」。

她續謂︰「只要學生有需要，每一個教育工作者，無論誰都會找方法去幫助學生面對學習困難，哪管他是那一類有困難的學生，都應該獲得協助。加上坊間專業人士並不多，小朋友在私人機構上一小時訓練動輒數千元，試問學校又怎有競爭力去請他們到校呢？可能要靠學校自己向私人基金申請資源來救救香港的孩子。」

[Happy PaMa 教得樂 第269期]