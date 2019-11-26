上一課：親子空中飛舞 鍛煉肌肉 趕走寒背

承重逾200磅——黑色的彈弓吊繩內有多條橡筋，加上可承受重量的金屬鎖扣，可承受超過200磅，大隻爸爸也可安心參加。（黃志東攝）

調校吊繩——彈弓吊繩主要是扣在玩家腰部附近，吊繩的長度可按參加者身高來調校，一般成人是以雙腳腳掌剛好貼地為理想，不過，對於小朋友來說，扣完後可能雙腳會有些離地。周潔瑜解釋，小朋友雙腳略為離地是方便他們完成某些動作，至於成人雙腳貼地安全感大，較易投入。（黃志東攝）

【明報專訊】喜歡刺激活動的爸媽，或者已留意到歐美正流行一種室內運動叫Bungee，依靠一條彈弓吊繩，讓身體做出不同的飛躍動作，更有助增強肌肉。其實這項運動不單適合大人，也十分適合孩子，有舞蹈學校把這項運動加入跳舞元素成為Bungee Dance，令孩子既可體驗「空中飛舞」的刺激，也可以訓練身體的平衡及協調等，好處多多。

文：許朝茵

室內Bungee屬於新興運動，在天花垂吊一條彈弓吊繩，只得一個軸心，讓玩家可在彈弓吊繩輔助下，向不同方向移動及做出各式動作，甚至四肢離地的「飛翔」姿勢。引入這項運動的SDM爵士芭蕾舞學院（簡稱SDM），提供兒童、成人及親子班，讓大人細路一起體驗。

彈弓吊繩承托 離地做動作

今次記者和3對親子齊齊參與親子班，課堂一開始，導師在節奏明快的音樂帶動下，帶領大家先做熱身運動；參加者圍圈跑跑跳跳，以及做出爬行等伸展動作。之後，大人細路齊齊穿上裝備，當中主要包括一條安全帶，穿上後再扣上彈弓吊繩，便可以正式享受Bungee的樂趣。

在Bungee課堂中的重頭戲是「和你飛」，參加者靠彈弓吊繩承托身體，面向地張開四肢，利用核心肌肉控制身體，如打鞦韆般空中飛翔。導師指導小孩和家長輪流做，對於小朋友來說完全無難度，不用數分鐘各小孩已輕易地在空中飛翔，而且玩得非常投入，他們成功「飛起」後便哈哈大笑，不捨得「降落」；相反成人試做時，動作有些生硬，要導師在旁協助。

重心放肚臍位 孩子更易掌握

對於Bungee的飛翔動作，SDM的Bungee教練周潔瑜指小朋友會較成人易做到，「孩子會大膽些，勇於嘗試，而且飛翔動作的技巧之一，是把重心放在肚臍位置，而小孩的腹部比例較成人短，更易控制」。

親子講求合作 促進感情

既然這個課程標榜是親子班，當然少不免有大量需要親子間互相合作的動作，其中一個動作需要爸媽和子女面對面各站一方，然後小孩做出「和你飛」動作飛向爸媽，而爸媽則要蹲下身體「紮好馬」，迎接孩子的投送，每當爸媽接到子女的時候，便獲孩子親親，甜蜜度爆燈。看似運動量不高，但完成課堂後，大人細路也出了一身汗。

周潔瑜指出，Bungee利用彈弓吊繩承托身體，其中一個目的是減輕玩家做動作時，身體及關節所承受的重量，有助減少關節壓力，降低受傷風險；另一方面，Bungee亦可提升小朋友的五感發展，包括視覺、聽覺、觸覺、前庭感及肌肉關節。「例如小朋友做飛翔動作時，會產生離心力，可以幫助前庭感的發展；過程中又會叫孩子雙眼望向不同地方，可訓練視覺；而聽音樂跟拍子，則可訓練聽覺；有些動作需要小孩用腳趾出力抓地或踮起腳尖，可訓練觸覺等，也有助改善扁平足及加強足部伸展。」

練五感協調 培養專注力

再者，參加者需要做跳動、飛躍、搖擺等動作，可以鍛煉身體，增強肌肉及關節力量，尤其是核心肌肉。「這個運動，可以訓練背部及核心肌肉，亦幫助改善姿勢，避免寒背。成人參與後，可以紓緩頸梗膊痛或肌肉勞損等問題，亦可增強身體的平衡及協調能力；至於孩子亦要留心導師指示，從而訓練專注力及紀律。」

基本上5歲或以上的小孩已可參加，兒童班分有不同年歲組別，訓練的重點也有不同。其中5至6歲的小朋友，會以遊戲形式為主，例如執波仔等；而7至9歲的小朋友，會加入彈跳等向上動作，可鍛煉大腿；10至12歲的小朋友，則會加入較多跳舞元素。

■INFO

SDM爵士芭蕾舞學院

查詢︰2528 2222

facebook︰SDM Bungee

[Happy PaMa 教得樂 第269期]