與miffy共度夢幻佳節

【明報專訊】人見人愛的miffy遠道從荷蘭飛來香港，並以60至80年代尖耳造型現身西寶城、昇悅商場及昇御商場的三大夢幻場景，與大家一起歡度聖誕佳節！首先帶大家前往西寶城的miffy夢幻聖誕小鎮，miffy已經急不及待在充滿節日氣氛的冬日荷蘭大街歡迎大家；另一邊廂，昇悅商場的「miffy聖誕禮物樂園」裝滿禮物的車已經準備就緒為大家帶來連串驚喜；至於喜歡過白色聖誕的朋友就絕對不要錯過昇御商場的「miffy聖誕冰雪世界」，在巨型水晶球中與miffy and friends齊享砌雪人的樂趣。

此外，miffy更會於活動期間分別現身三大商場，粉絲記得要鎖定指定日子參加「聖誕抱抱見面會」，同人見人愛的miffy近距離接觸兼合照留念。

■INFO

西寶城「miffy夢幻聖誕小鎮」

日期︰即日至2020年1月5日 時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰西環西寶城UG中庭

查詢︰2542 7626

■送miffy儲物箱及暖心午餐袋

西寶城送出miffy多功能儲物箱及miffy暖心午餐袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：12月3日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]