「零食」照相館 瘋狂打卡

【明報專訊】今個聖誕，大小朋友都喜愛的日本超人氣零食品牌Pocky化身成打卡場景，於領展樂富廣場設置玩味十足的「樂『脆』照相館」，是次邀請「玩美攝影棚」首度為場景設計，把早前在台灣爆紅的「玩美攝影棚Studio × Pocky Deco Art展」帶到香港。七大全新日系主題場景趣拍區包括載有巨型Pocky籤筒的日本鳥居神社、抹茶竹林鞦韆、幻視顛倒屋及5色Pocky 跑道等，全部可愛又吸「like」！

此外，於推廣期內，顧客只需上載與樂「脆」照相館裝置（任何一組）的合照至社交媒體，並tag兩名朋友，即有機會贏取禮品；在領展旗下指定商場或街市以電子消費滿指定金額，更可換取3款別注限量版「Pocky上機懶人包」旅遊精品，與你環遊全世界！

■INFO

樂富廣場「樂『脆』照相館」

日期︰即日至2020年1月5日

時間︰中午12:00至晚上8:00

地點︰樂富廣場B區一樓中庭及各樓層

■送Pocky護照套、摺疊式行李袋連行李帶及行李箱

樂富廣場送出Pocky護照套、摺疊式行李袋連行李帶及行李箱予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月3日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]