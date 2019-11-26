問專家：遊樂場遇上小惡霸 父母應即時介入？

【明報專訊】問：K1的兒子在遊樂場玩耍時，經常被其他較年長的K3孩子欺負，如打尖或霸着滑梯不讓兒子玩，每次都令他很不開心。身為家長應怎辦？應即時介入？要求K3的小孩排隊或讓出滑梯？而且每次見到K3的父母坐在場邊一旁，看到孩子們的這些行為，也愛理不理，我需要向對方父母投訴？

答：若然兩個小朋友在遊樂場玩耍時爭執，基於安全理由，家長有需要介入分隔他們，避免衝突發生，令雙方受傷。若然兒子表現激動，也需要一個安靜及安全的環境冷靜下來。但當他回復平靜時，家長也可教孩子，如果再遇到被打尖等類似情况，可向對方提出要排隊等要求。若再三提示後對方都不理會，甚至惡言相向，唯有稍為忍讓，或者要去另一個地方玩。

教孩子要求對方守秩序

不過，最重要是讓兒子知道，去另一個遊樂場玩或忍讓，並非要懲罰他，而是爸媽擔心他的安危，想保護他，不想他和對方發生爭執衝突。否則貿貿然帶走他，孩子可能覺得自己受到懲罰，明明自己沒做錯，因而感到委屈。再者，可借這個機會，向兒子解釋公平的原則、排隊及守秩序的重要，要確保每一個小朋友包括自己也可享用場內的設施。

另一方面，來信家長也問到，在那個時候應否直接指摘該K3孩子，以及教導對方守秩序等，我建議盡量不要這樣做。因為家長不清楚對方的身心狀况，可能本身K3小孩有特別的原因，才會引發這些行為，例如近日情緒有困擾。如果貿然直斥其非，可能會傷害到對方。

若然家長想向對方父母表達時，別以指罵的態度向他們投訴，要心平氣和地說出事實的情况，也可解釋自己一家先行離去，是避免孩子間的衝突加深。至於之後人家會否管教兒子，我們也不能控制。

文：許朝茵

資料提供：香港青年協會「家長全動網」單位主任、註冊社工凌婉君

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[Happy PaMa 教得樂 第269期]