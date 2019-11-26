民房四寶：假如胖虎當上了班長

【明報專訊】之前有家長去信電視台，要求停播陪伴不少人成長的日本卡通《多啦A夢》，原因是投訴內容渲染暴力與欺凌，就連故事中的老師、校長也沒有伸張正義。筆者猜想，假如有天，慣以暴力欺侮同學的胖虎當上了班長，這一批家長必定崩潰昏厥。

以暴制亂最終換來以暴易暴

《多啦A夢》故事中的胖虎常對別人有很多無理的要求，例如強迫大家聽他的演唱會，或是勉強同學跟他去打棒球，對他自以為美好的邀請，卻沒有給別人不參加的自由。當有人提出反對，胖虎的解決方法就是訴諸暴力，對沒有道理的他來說，道德也不是他的考慮。他只相信以暴制亂，「拳頭」就是道理，也是他最有力的倚靠，便捷又奏效。

或許，作者滕子不二雄深明人性的黑暗與道德的界線，他看到胖虎這類頭腦所看不到的事情。從來，「以暴制亂」都只是美化暴力的藉口，「以暴易暴」，令暴力升級，才是它所引來的必然惡果，這不是巧合，而是人性。無論讀司馬遷在《史記》所寫下的史實，或是蒲松齡在《聊齋誌異》藉狐鬼妖魔所諷刺的社會，都充滿着「以暴易暴」的可怕故事，說明這潛藏在基因內的程式，不是日本才找得到。

現實沒多啦A夢 暴力下會流血死亡

胖虎在《多啦A夢》的角色形象，有明顯的暴力傾向，因此作者知道斷不能給他賦予制度的權力，他不宜當上班長，不然，暴力與校園欺凌便會變成常態，發展下去，恐怕其他角色就會陸續被消失，即使科幻漫畫也有應守住的底線吧。值得注意的是，故事中的胖虎頭腦非常簡單，他的暴力行為卻得到「牙擦仔」的支持。 愛炫耀的「牙擦仔」來自富裕家庭，住大屋、坐房車、常出國旅遊，用現在的術語就是「人生勝利組」，這樣安舒的生活也許極需要胖虎這類「朋友」來保護與維持。假如胖虎真的當上了班長，頂多，只有睜着眼說不知道、不相信、看不見的「牙擦仔」才可以與他同流。可是，沒有了大雄、靜香、出木杉，儘管多啦A夢有多神奇的百寶，故事都難以延續下去。

胖虎沒有當上班長，《多啦A夢》也成為其中一部最長壽的卡通漫畫。然而，即使胖虎真的被委任當上班長，卡通漫畫仍是有出路的。它的出路不僅是多啦A夢的神奇百寶，也是每一集都可以是天馬行空的獨立單元，上一集寫爛了，下一集又可以推土重來，重頭開始。可是，現實的悲哀，就在於我們沒有多啦A夢，也沒有推土重來的可能，因現實不是卡通漫畫，在暴力下，大家會傷痛、會流血、會死亡。當胖虎當上了班長，我們知道，故事就難以延續下去。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第269期]