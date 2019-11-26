論盡教育：青春仍在 夢想須早

【明報專訊】偶然在內地一個名為《非你莫屬》的求職電視節目中，聽到主持和一位應徵者的母親的對話，母親說了「青春仍在，夢想須早」八個字。這真是睿智之言，觸動了王師奶藏在心裏而又不知如何表達的思想，這確是一位開明而有遠見的母親。

天下無不是的父母，小婦人大抵是同意的，誰不愛自己兒女？就在這一剎那，聯想起一些動物紀錄片，五六隻出生不久的雛鳥，齊齊張開小嘴等候母親餵食。雛鳥的期待，母鳥的辛勞，令人動容，誠如白居易所寫：「須臾十來往，猶恐巢中飢」，但天下之大，確也有「不是」的父母，這當然是極少數的少數。二千多年來，中國是一個封建社會，講究權威、輩分，遵從尊卑、長幼。宿命如此，無人可以擺脫，擺脫就是反叛。帝王時代的「君要臣死，臣不得不死；父要子亡，子不得不亡」，又一生大事的婚姻也是「父母之命」。父母的選擇當然是為兒女好，但他們的選擇是否正確就大有商榷餘地，他們自困於自己的思維。別的不談，就說教育。

勿强迫子女實現自己未完的夢

三歲小孩，尿片未甩，仍是一嚿飯時，如何安排他的起居生活，孩兒不知也不覺；到考入一年級，父母安排他念什麼學校，他也只得依從，父母想他入一間小學名校，為他日容易入英文中學鋪路，這都是父母的苦心，是「無不是」的父母愛兒女的安排。選擇中學當然也依從父母的意願，希望你入英文名校，來日好入大學，讀醫科、工程、金融、科技。王師奶認為入大學之前父母為子女安排的一切，無論對對錯錯，守舊落伍，就算它是「君要臣死」和「父母之命，媒妁之言」好了。但到大學選科，兒女已18歲了，他們有自己的理想或夢想，他們知道自己的弱項和强項，這重要的選擇時刻，很多父母仍堅持自己的想法給兒女一個框框，讀醫科喇，醫生收入好，又有社會地位；讀金融喇，去華爾街做三幾年，一個跟斗就可以「火燒旗竿」……長（炭）嘆了。忽然想起多年前一套新加坡電影《小孩不笨》，片中一個小孩的肥媽媽的口頭襌，是濃厚的新加坡腔英語「For your own good」。這位媽媽日逼夜逼小學三年級的兒子讀書，出發點是好的，但兒子給她逼得逃學，這就是「無不是」的父母傑作。強扭的瓜不甜，凡事不可勉強，老套啲講一句：勉强無幸福㗎。

真人真事的實例：老爹有一個學生，做出入口時裝生意，供應外國名牌，生有四個兒子。大兒子讀書最叻，最希望行醫濟世，但父親要大兒子繼承父業，中學畢業就安排兒子到公司工作，準備接棒。他另有宏願，希望餘下三個兒子都做醫生。老二、老三不負老父所望，都當上了醫生。老四雖經老父催谷，但志在音樂，根本就不是醫生材料，兜兜轉轉，給老父逼到瘋瘋癲癲。大兒子成績最好，是做醫生的材料，連大學都無讀就要接手無興趣的父業，這是什麼人生？

說出「青春仍在，夢想須早」的這位母親，她鼓勵兒子趁年輕去追尋自己的夢想，不負少年頭，也給天下自以為「無不是」的父母一個忠告：生命是他們的，未來是他們的，就讓他們自己夢，自己想，自己跌低，自己爬起。不要讓他們走自己的老路，更不要强迫他們實現自己未完的夢。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。

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[Happy PaMa 教得樂 第269期]