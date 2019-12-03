做與不做：7「要」 7「不要」

【明報專訊】作為助人者，若真心想與「受傷者」同行，請先謹記7「要」與7「不要」。

7要︰

1. 要先預備自己，留意自己身心狀態

2. 要穩定他/她的情緒，可以做深呼吸或「安心穩步」（Grounding）練習（詳見另稿）

3. 要專注聆聽，以開放的心表達接納與關懷

4. 要肯定他的感受，如︰「真的感到驚慌」、「嬲都係人之常情」等

5. 要給他/她時間梳理情緒，不要期望有即時轉變

6. 如情况許可，可作跟進支援，同時幫他/她尋找更多個人與社區資源

7. 如情况沒有改善，可以轉介專業人士協助

7不要︰

1. 如當事人未準備好，不用強迫他/她講述事情經過，以免再度受傷害

2. 不責怪對方，如︰「一早提醒了你不要上街」、「你太激動了」

3. 不隨便作出保證，如︰「明天會更好」、「情况一定會改善」

4. 不批判對方的狀態，如︰「唔好擔心太多」、「起碼你都無事，執番條命算好彩」

5. 不需要叫對方多角度思考，如︰「你試下從×××角度睇吓，點解人哋要咁做」

6.不否定傷害曾經出現

7. 不用問太多細節，容許自己在沉默中陪伴對方

[Happy PaMa 教得樂 第270期]