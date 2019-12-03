和你傾：同理心對話 關心孩子所關心

【明報專訊】無論我們多疼愛孩子，但如果對話當中欠缺同理心，一切都是徒然，他們不單不會感受到我們的關懷，甚至會抗拒接觸。就不同的情境，《錦囊》分享了不同的「同理心對話」，不妨一起學幾招！

˙開展對話時，可以從你的擔心和關懷開始，例如︰「你好像悶悶不樂，有事情困擾你嗎？」

˙容許對方未準備好分享感受，可以這樣說︰「有時說出自己的難題或情感並不容易的，這刻如你未想討論，是可以的。」

˙主動聆聽，反映感受。例如︰「聽起來，你似乎正面對非常困難的時刻，找不到出路。」

˙就算不認同對方的看法或行為，先不加判斷，不討論觀點和看法，並避免給予意見，應從對方的角度了解他/她所面對的問題及重視其感受，可作這樣回應︰「你心中好像有很多憤怒，是嗎？」

˙未必需要為對方的問題提供答案，有時可以承認自己不知道，或不懂回應。例如︰「你面對的問題實在不容易，我聽了都感到不知所措。」

■話你知

「安心穩步」（Grounding）練習

每當感到恐懼、焦慮時，這個小技巧有助我們在短時間內令心神平靜下來。首先站穩或坐好，先慢慢地望望自己四周，用眼睛仔細地觀察身邊的5件物品，再用手去接觸4件物品，用耳朵去聽當下3種聲音，用鼻子去分辨2種氣味，如果可以，最後用口去嘗嘗1種味道，將心神帶回到當下。

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[Happy PaMa 教得樂 第270期]