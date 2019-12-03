家家有禮：到尖嘴逛德國聖誕市集 閃亮風車徐徐轉

【明報專訊】擁有近600年歷史的德國德勒斯登聖誕市集，是旅客到訪德國絕不可錯過的聖誕景點之一，今年大家亦可以在Mira Place體驗到這份德國節日氣氛！在經典歐陸聖誕市集「DRESDEN X'MAS MARKET」，內有7米高巨型bling bling聖誕風車塔及5米高聖誕樹。而在商場中庭每隔30分鐘會上演「Lights of Dresden」聖誕光影音樂匯演，全場的彩繪燈箱及燈飾會隨着音樂閃爍，風車塔頂的風車亦會徐徐轉動，絢爛繽紛的光影效果，讓大家可以多角度拍出動人美照。

此外，場內精選期間限定店提供多款特色聖誕禮品及傳統歐陸美食，又聯同商場超過50間商戶，推出低至3折的購物餐飲優惠。聖誕老人更會於指定日期驚喜登場，讓大家過一個充滿歐陸氣息的聖誕。

Mira Place「DRESDEN X'MAS MARKET」聖誕裝置

日期：即日至2020年1月1日

時間：中午12:00至晚上9:00

地點：尖沙嘴Mira Place 1 中庭

查詢：2315 5868

■送旋轉蠟燭台

Mira Place送出旋轉蠟燭台予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲禮品一份。（圖2）

截止日期：12月10日，送禮詳情見另文。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第270期]