小熊陪你「甜」蜜過聖誕

【明報專訊】今個聖誕節，置富Malls邀請紅遍香港、台灣的日本療癒小熊the bears' school「小熊學校」的一眾小熊遠道而來，舉行盛大的甜品派對，與大家一起迎接甜蜜聖誕！Sweet爆「熊」色聖誕於置富Malls 11個旗下商場出沒，主角Jackie聯同男朋友David及哥哥們一起帶大家走進甜品世界之中。鬆餅、布甸、蛋糕等精緻甜點造型裝飾，配上活潑生動的繪本情景，必定成為打卡熱點！

此外，商場更獨家準備限定版2020年the bears' school「小熊學校」療癒月曆、陶瓷碗連湯匙套裝以及暖笠笠拖鞋，只要於指定商場累積消費滿指定金額便可換領帶回家！

■INFO

置富Malls × the bears' school - Sweet爆「熊」色聖誕主題裝飾

日期：即日至12月26日

時間：參考各商場開放時間

地點：+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈

■送精美陶瓷碗連湯匙套裝

置富Malls送出置富Malls × the bears' school精美陶瓷碗連湯匙套裝予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額6個，每人可獲禮品一份。截止日期：12月10日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]