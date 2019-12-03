上一課：配合戲劇學建築 為山區童築起流動校園

太陽能發電：這個作品名為「數學精靈」，顧名思義是為數學堂而設，外形似是一個方形紙箱，同樣可以向兩旁拉開，成為桌子方便上堂。學生明白數學堂需用上很多工具如間尺等，故在桌子下，設計多個櫃子放置工具，也在頂部安置了太陽能板，既可把陽光轉化電源，也能為課室阻擋陽光，一舉兩得。（李紹昌攝）

流動書櫃：這個為常識科而設，名為「超級無敵手推車」的伸縮版，設計重點是因應這科上堂時要用上很多書本，因此「課室」能向兩旁打開，而兩側則設有多組書櫃，中間位置可容納數張小椅子，學生可坐在中間向兩旁伸手取書，讓大家安坐看書。（李紹昌攝）

這個圓形設計的流動學校，學生可更容易滾動去其他地方，方便運送，而在適合的位置上，只需用一條繩子貫穿及拉起多個支架，即由平面圓形變成立體的半圓形。學生可坐在底部畫畫，而畫作可掛在支架上。（李紹昌攝）

【明報專訊】對香港的學生來說，返學上堂是理所當然的事，不過，對山區的孩子而言，返學並非易事。我們遠在香港，究竟如何幫助他們？PMQ舉辦的「Yes! Kids Can 敢創校園計劃」便以這個問題作背景，帶領孩子設計流動學校，協助山區小孩，之後更以戲劇方法表達自己的設計理念，過程中既能體驗設計滋味，也可學到表達技巧，增加自信。

繪平面圖 組裝立體模型

「Yes! Kids Can 敢創校園計劃」是專為小三及小四學生而設的創意課程，負責今次課程的創意團隊成員之一賴閃芳，畢業於英國University of Exeter，就讀舞台實踐藝術碩士的她，是自由身戲劇顧問。她稱課程總時數為20小時，分5節，開始時會以故事形式講解，內容是山區有間學校倒塌，要求孩子設計一間流動學校，方便來往山區。不過，設計前學生要先了解不同科目的需要，因此要分組訪問不同學科的4名老師，分別是數學、常識、體育及視藝科。

之後，學生要製作小模型，由平面設計開始直至製成立體模型，最後導師會把組內孩子的構思，各取優點集結成為一個設計。到第三堂起，學生便要動手做出流動學校，最後一堂，每組成員一起以戲劇手法來演繹設計意念。

現時全港共有4間學校參與這個課程，每間約24名學生參加，天主教佑華小學是其中之一。採訪當日，正是課程的最後一堂，記者踏進小學禮堂時，發現場內有多個紙皮模型，每個體積都有一個行李箱大小，要數名小孩合力才能夠搬得動。

掌握建築概念助創作

另一名課程負責人楊建邦是英國註冊建築師，近年積極發展建築美學，在多個海外建築比賽上奪獎。他指出，每個流動學校在設計上，都包含多個建築理念，如伸縮設計及多功能等，希望小孩透過認識建築的基本概念，有助日後的創作培訓，「他們學習的建築概念中，可學到觀察四周、空間感、比例等，有助未來創作發展。」

不過，建築學深奧繁複，要孩子理解並非易事，所以賴閃芳會先從戲劇及遊戲入手來教導，「一開始不是學習設計的理論，反而叫他們用戲劇的方式，例如用自己身體扮成一張椅，有助了解大小及比例的基本概念」。

放膽嘗試 擴闊眼界

賴閃芳解釋課程有助提升孩子知識外，也能增加自信。她舉例以戲劇方式，可鼓勵孩子表達自己。而記者在現場所見，當每組以表演方式介紹設計理念時，每個小朋友也表現自然，信心十足。楊建邦也說，學生在製作流動課室過程中，不時要用上他們日常少接觸的工具，如𠝹刀等，「因此未必能運用自如，有一定的難度，但最終他們都可應付到。這個過程能慢慢建立自信、放膽嘗試，更可提升自己的要求，因透過工具可做得更好」。

今次的活動得以順利舉行，也有賴天主教佑華小學的全力支持，校長黃玉嬋指出，學校向來重視創意培訓，是次與PMQ合作，可以把不同的藝術工作者帶入校園，不止是「教創意」，而是以多元藝術經歷，激發孩子的創作力。她也認為，創意有助解決學習上的問題，例如用特別方法如唱歌，可令他們記憶更多生字，同時也可處理生活上的難題，以改善環境。加上他們可從生活中發掘不同的可能，除了增添生活樂趣，也累積正能量。

文︰許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第270期]