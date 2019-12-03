網樂天地：隔代養育令親子關係疏離

【明報專訊】有一天，網球場上一位祖母陪伴孫兒上網球班，除了在場吶喊助威之外，還三翻四次叮囑孫兒「不要跑得太快！」和「小心跌倒！」，令我亦感到壓力，餵球亦不敢餵得太遠。其後男孩真的在追球時不慎輕輕跌倒；雖然男孩隨即起身表示沒有大礙，但祖母堅持暫停男孩的一切活動，拉他到一邊由頭到尾檢查清楚，隨後發覺男孩膝蓋上有點擦在地上時留下的污漬，即時嚷着要去清理和消毒以防萬一。祖母無微不至的照顧固然是貼心，但這堂網球課我和男孩都感覺很不爽，大家表現也很拘謹。

孩子愛探索 老人家欲求安靜

香港生活節奏急促，很多父母都是在職人士，家中孩子很多時由長輩照顧，父母只能在下班後或節日假期才能與孩子共敘天倫。順理成章，孩子與祖母的關係更親密，對父母缺乏依戀感和安全感。但長輩精力有限，較喜歡安靜環境，而小孩子剛好相反，喜歡各種探索遊戲，完全由老人養育未必能滿足孩子的探索需求。

長輩是補充 不是替補

正所謂「家有一老，如有一寶」，長輩在家中，應是有效而又溫暖的補充劑，他們給予孩子更多的愛與關懷；但不應是主力照顧，那樣會使他們疲於奔命，同時他們採取武斷式關愛，甚至命令式管教，要孩子盲目跟從，最常見聽到「你還是小孩，你懂什麼！」、「我食鹽多過你食米」。

把握時間 陪伴孩子成長

建議家長要多花時間和心思與孩子一起玩，滿足孩子在情感和求知的願望，世界有賺不完的錢，但沒有不長大的孩子，再忙碌也要抽出時間陪孩子成長，對孩子來說，父母陪伴比物質更為重要，最快樂莫過於和父母在一起的時候。

文：謝昫光

作者簡介：專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]