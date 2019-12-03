小學雞媽媽：真．發夢

【明報專訊】做了奇怪的夢，夢見自己返回明報簽署聯署聲明（不知怎的要親身簽），離開時在𨋢裏遇上穿黑衣的發哥（對，是很喜歡郊遊、對粉絲合照有求必應的那位）。他神情輕鬆，領我和友人在柴灣捐窿捐罅尋找隱世美食，沿路關心地問起我的家人，顯得熟絡又親切——雖然我其實不認識他本人。

殺傷力武器全是星戰道具

如此時勢，竟得如此好夢，只能說是媽媽的港豬潛意識發作。醒來立即告訴孩子，於是他們也興致勃勃地分享這陣子的夢境。小子說，他曾夢到解放軍截停路上車子，說有殺傷力武器，但打開竟然全是星戰道具。分明是烏龍，可是防暴警察還是來了，不由分說上演一場「止暴制亂」。

孩子夢中監倉好好玩

小女兒的夢更長，她夢到自己被警察截查，嚇得一迭連的亂叫：「我係細路！唔可以咁對我……」喊着喊着，警察停手不打，但是坐牢卻免不掉。只是沒想到，小妮子坐牢後反而更快樂，因為結識了很多新朋友，又因為被迫做粗重工夫，練出一身好氣力。後來她逮到一個機會，逃到朋友家中，可是躲藏了很久很久很久，竟然都沒人來捉，最後悶得發慌，決定自行回獄裏找念掛的新朋友玩……

女兒的夢有點離奇也有點破碎，必須非常專注，並且補回多少起承轉合；可是聽呀聽，我終於忍不住大笑起來。噩夢的監倉依然有玩有朋友，孩子總有孩子的法子。

有關夢的科學，從前曾為雜誌做科普專題，請教腦科醫生和研究睡眠的精神科學者等。當中有說夢是「攪珠結果」，把日間纏繞的情緒和事情隨機抽出，隨意演繹；又因為理智分析系統「睡着」了，所以特別容易天馬行空。有說夢跟學習有關，是大腦在快速眼動期梳理日間新知時產生的副產品。有說夢是「戰或逃」的虛擬演習，鍛煉我們遇險時的反應。也有說夢是內置的心理治療，抒發日間情緒，保障精神健康。

盼現實中的噩夢快完結

我們的噩夢，不知是為了上面哪一個原因？然而，發夢尚且會醒，可是清醒着經歷噩夢一般的現實，卻未必有夢醒的幸運。作為媽媽，我只知道無論是哪門子的噩夢，都值得與孩子好好聊、好好抒發。儘管大人對大環境感到乏力，有時自顧不暇，卻還是有責任為孩子努力建立安全穩定的小空間。

然後一起祝願，現實中的噩夢快點來到完結的那天。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]