【明報專訊】選舉日的周末翻天覆地，有人歡喜有人愁，我大概屬於歡喜那一類，屬意的候選人高票當選區議員之外，更開心的是投票過後，難得有時間可以回娘家探親，老老嫩嫩玩成一片成就一個親子同樂日。

難得的家庭樂

過去的社會衝突當然有影響我的生活，儘管已經扭盡六壬調動時間表，也難以克服跨區交通問題，是故雞蛋仔很久沒有回鄉郊圍村和公公婆婆見面。老人家當然掛念孫子，這個鬼靈精又善解人意，竟然開金口叫「公公婆婆」，大家聽到都興奮到尖叫，他也洋洋得意拍手掌一起大笑。圍村接近大自然，雞蛋仔能夠爬小山丘、抱大樹、數烏龜、彈螞蟻（可憐的螞蟻），自由自在地呼吸新鮮空氣，碰巧遇上野餐「溜鳥」的夫婦，雞蛋仔和他們四隻鸚鵡寶寶互動打招呼，嘻嘻哈哈身心放電，回程時候立即在車上熟睡打鼾了！

這張熟睡的臉蛋真是百看不厭，坦白說我很眷戀這種家庭樂溫馨的星期天。過去半年太多都是痛心疾首、緊張兮兮，電視播放無止境的暴力，親子時間會有莫名「倖存者罪疚感」，所以這個星期天的平靜更覺可貴。祖孫三代都有討論選舉議題國際時事、學生還是暴徒、黑警還是克制……討論敏感議題有沒有吵架？沒有。我們就是這樣平靜地交換意見分享近况，沒有用顏色標籤長輩，也沒有辯論比賽得失輸贏。為什麼可以「和而不同」？因為愛，一家人會要互相尊重。

減少怨恨 用愛說話

想當初和老公拍拖，大家就知道他是一個領洗天主教徒，我是一個皈依佛教徒，宗教話題總是針鋒相對，還未討論家應該設觀音像或是聖母像，簡單到初一十五吃齋菜，老公也會看不順眼皺眉頭。兩個人要走下去，就是一個愛字，你愛他/她就想辦法溝通、互相理解，不同的生活習慣可以慢慢磨合，但差天共地的信念只可以求同存異，用最大的愛去包容。

當然，你可以認為信仰又或者一些價值觀不容踐踏，那麼就請你小心選擇終身伴侶以及調整你的期望，因為一家人在一起就必定有價值觀的爭議，有時要取捨、要接納，把所堅持的價值觀放在首位，還是把家人的關愛放在首位，這也是一個生命課題。

政治一直影響生活，從來有政權和被管理的地方就有政治操作，只是甚少血淋淋的呈現在日常生活之中。區選之後可能引爆更多暗藏問題，不論是否關心時事，一家人吃飯無可避免都會討論，就請盡量減少怨恨放下成見，用愛說話。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]