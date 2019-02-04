辣媽CEO：沒出息的孩子

【明報專訊】剛剛看到一個台灣電器連鎖店廣告，廣告中的爸爸是個在街邊擺攤檔的廚師，兒子讀書不成，告訴爸爸想學做廚師，爸爸堅決反對，責罵他一句「沒出息」！兒子憤而離家拂袖而去，追隨自己的興趣夢想，到餐廳由學徒洗碗做起。一步一步，有一日主廚，委派他為餐廳製作甜品。

沒想到他的父母剛好到餐廳食飯。兒子想起以前小時候參加比賽未能奪冠，回家鬱鬱寡歡，爸爸鼓勵他，未能奪冠沒所謂，得了優異獎已經很值得慶祝，特別為他做了一個蜜瓜雪糕。當晚，兒子就為父親做了一個蜜瓜雪糕。侍應送上時，爸爸一見當場愕然，然後心領神會，離開時經過廚房，和兒子四目交投，盡在不言中！

可惜這樣美麗的結局，在現實中並不常見。子女奪門之後從此失去聯絡的有，老死不相往來的亦有。破裂的關係、破碎的家庭，造成幾多家庭悲劇，造成幾多子女心中永遠無法彌補的傷口，一生無法磨滅的傷痕。明明是愛，為什麼偏偏把愛變成害？

父母總是希望孩子不要像自己一樣活得那麼累，不捨得子女要像自己一樣拼得那麼辛苦。想盡辦法要孩子另闢新天地，出人頭地，不要重複自己的沒出息，日日夜夜營營役役，委屈妥協，咬牙忍痛，掙扎求存過日子。

步父母「後塵」有何問題？

但其實這不正正就是最好的身教嗎？所有憑自己雙手，用自己血汗，掙錢養活自己及家人的人都高尚，所以職業無分貴賤。子女生性發憤圖強，就是因為不忍心見父母為自己犧牲，堅持奮鬥，幾經辛苦都不肯放棄，那一口氣不是為自己，而是為父母爭的。

故事中的爸爸覺得自己沒出息，不想兒子步他的後塵做廚師。但在兒子眼中，爸爸是英雄，是他最欣賞最尊敬最愛的人。

講起來，大T小時候最愛玩收銀機玩具，我曾開玩笑地問她長大後喜歡做什麼，她即時答是收銀員。當時我衝口而出的，也是一句沒出息。我至今都為當日講過這一句話，覺得非常慚愧。如果向好處想的話，這件事成為了我一輩子都忘不了的警惕。我發誓，只要子女頂天立地，對得住天地良心，我的子女做什麼職業，我絕不阻撓，絕不批評。

所以當日大T未能升上大學而要出來找工作，跑去乳酪店做侍應，我舉腳支持。所有人問起我女兒的近况，我都堂堂正正、大大方方告訴他們大T的工作。年輕人最需要的，是社會經驗，好好學習如何做人，怎樣處事。子女有出息沒出息，來日方長，前面還有很長的路，大家何妨走着瞧？

世界很大，未來是屬於他們的，真心愛惜子女，就不要讓他們活在我們的陰影之下，更加不應要求子女們彌補我們當日求之不得的一切。

家是避風港，不是監獄；父母是孩子的守護神，不是閻羅王。放手讓孩子們飛，追隨夢想理想，展翅飛翔吧！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第270期]