小一派位：看數據 留意世襲超收額 二三志願 勿選熱門校

香港教育大學賽馬會小學近兩年在自行分配學位階段超收的情况十分嚴重，該校雖預計來年會加開一班，總學額增至約100人，但在自行階段已錄取了95人，換言之，統一派位學額被蠶食至僅餘約5個。（學校網頁）

「大抽獎」絕非純粹靠彩數，「人為」也是成敗關鍵，因此下筆前宜做足功課，以防「一子錯，滿盤皆落索」。（資料圖片）

【明報專訊】2020年度小一自行分配學位結果已於11月18日停課期間公布，但無論社會局勢怎變，升小遊戲規則依然不變。如果孩子未能在上回合出線，今回的統一派位（大抽獎）將會是他在津校之途的最後機會。很多人都誤以為「大抽獎」純粹靠彩數，但實則天意與人為各佔一半因素，成也敗也分分鐘取決於填表策略！

文︰沈雅詩

根據教育局資料，今年有29,133名兒童未獲自行分配學位，需要參加「大抽獎」，約佔整體申請人數的55.5%。就一眾無報考任何直資、私立小學的學生來說，升學專家梁永樂特別提醒家長，這次很可能是孩子最後一次的選校機會，「不要想派不到，還可以去『叩門』，老實說，一間學校頂多得10個8個叩門位，但有300、400人去爭，戰况之激烈，比直、私學校還要厲害，所以叩門是一件很困難的事，成功率很低」。

叩門成功率低

因此，他建議這類家長一定要想清楚怎樣填好今回合的選校表格，不容有失。對於「111」策略，即分別在自行階段，以及「大抽獎」的甲一、乙一都選同一學校，坊間有不少說法，記者問梁永樂，假如家長在自行階段填報的學校在他區，基於「大抽獎」的乙部必須填報本區學校，換言之，「111」策略已肯定斷纜，那麼，今回在「不受學校網限制」的甲部，究竟家長應該繼續堅持選那間在外區的最心儀學校，以期叩門時至少有「11」的誠意，還是選次心儀的本區學校呢？他答道︰「如果家長對那間外區學校的鍾愛程度，是去到『非君不嫁』的地步，那只管在甲部再填一次，終極一博吧！反正六合彩這樣難中，一樣期期有人中，無謂令自己後悔。」

實力取勝 未必須「111」

不過，話分兩頭，梁永樂表示，其實很多「神校」根本不介意申請人是否「111」，最重要還看實力，因此，假如家長自問孩子十分「標青」，就算沒有「111」、「11」在手，派彩後一樣可以照叩門。

至於乙部，按照教育局的建議是「依照意願」去填寫，梁永樂笑言，若家長果真是「心無雜念」、純粹按個人喜惡，把區內所有大熱學校也統統填進去，等同「送死」，「抽不到第一志願的話，第二、第三、第四志願也不會有機會，因為你把人家視為首選的學校當作次選，根據現行的遊戲規則，應該會直插谷底，甚至派一間你沒有填寫過的『寶校』亦不足為奇」。

世襲生多 佔領「大抽獎」學額

因此，梁永樂再三強調，乙部再多空格也好，實際上只有第一志願可「依照意願」去填，「第二、第三志願，家長已經要選一間不過不失、『入到不會喊』的學校了」。

至於怎樣分辨一間學校屬於「大熱」、「次熱」或「冷門」級別，他說，除了是口耳相傳、參考前人的選校經驗外，還可看數據。家長可登入教育局網頁的「小一入學統籌辦法」找《2020年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》，當中便詳列每間學校在自行分配學位階段所提供的學額，只要把這個數字，跟校方在上月18日所公布的實際收生數字作對比，是「超收」、「收足」或「未滿額」，便一目了然。

「『超收』是因為世襲生多，反映學校受歡迎之餘，也代表『大抽獎』的學額被蠶食了，在僧多粥少的情况下，抽中的機會率又再降低，家長部署時，要考慮這一點。」

4方向揀合適學校

香港革新教育家長同盟主席周勁倫表示，與其說找「好」學校，不如說找「適合」的學校，他建議可循4方面去想︰

1.是否配合家庭的教育理念。「如果家長奉行愉快學習，那就不用為名氣，去揀一間明知很重視學術、很催谷的學校吧！」更重要是配合孩子的性格，「有些孩子性格外向坐不定，硬要把他放進一間傳統學校，會非常痛苦，也可能會埋沒他讀書以外的天分；亦有些孩子情感比較敏感，需要更多的鼓勵和認同，那麼強調關愛氣氛的學校就會比較適合他」。

2.學校與居所的距離。「舉例住新界北，就不要跨區去九龍讀書了，每天往來的車程，會令小朋友比其他同學少2至3小時學習、玩樂和休息時間，不值得。」

3.是否接受普教中。「家長認同普教中嗎？家庭環境可否配合？」如果家長認為普教中不會對孩子的學習構成障礙，家長也支援得到，那當然沒有問題，否則就要考慮選粵教中的學校。

4.政治立場是否一致。「假如家長有很鮮明的政治取態，那就不妨了解一下心儀學校所屬的辦學團體、校董會、校長等人的立場，是否跟你同一陣線，避免錯配。」

■做好準備

「統一派位」階段要點

◆2020年1月18至19日辦理選校手續

◆統一派位約佔學校小一學額的50%，其中10%不受學校網限制，家長可於甲部選不超過3間任何學校網的小學

◆學校餘下大約90%的小一學額，會供該校網內的家長選擇，家長可在乙部，按照意願，把校網內可供選擇的小學排列先後次序

◆電腦程序會先處理甲部的申請，後處理乙部的選擇。若學校的學額求過於供時，電腦將按「隨機編號」的先後次序分派

◆2020年6月6日公布統一派位結果

[Happy PaMa 教得樂 第271期]