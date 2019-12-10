童繪遊樂場：從外形、紋理、色澤選合適石頭

3. 以石頭質感作背景，用塑膠彩來繪畫，白色的鬍鬚在乾涸後保留凹凸感。（繪圖︰Miss Rita）

2. 這個壁爐預留了石頭原本質感作為「牆壁」；選用了廣告彩繪畫，色彩表現較佳，但遇水會弄汚，要小心存放。（繪圖︰Miss Rita）

1. 三塊石頭都是當作紙面或畫布，當然要顧及石頭形狀作構圖。（繪圖︰Miss Rita）

【明報專訊】【石頭畫系列2】動筆之前，最好先來個規劃，聽聽石頭的說話，先看石頭外形，再看紋理和色澤。大小石頭一同呈現在眼前，雖然看起來相似，細看卻又發現各有不同。挑選石頭時可以考慮下列要點：

◆把石頭當成一張紙面或畫布，要在石頭上作畫。此時應選擇體積較大（注意石頭重量），表面較平滑的石頭；其次是色澤是否吻合預設創作的主題，例如找到一塊深色石頭來表現一個繁星夜景，石頭深色部分就是夜空了

◆依據石頭形狀來創作，沒有預設創作主題，按照石頭特質作為聯想依據，紋理及色澤也應一同考慮

◆先預設了主題，再尋找預想的石頭。這個選項講求緣分，但可以在創作上作出調節，例如原來預算的聖誕老人正面頭像改為側面，長長的白鬚也可以略作修剪來遷就石頭的造型

最後提提大家，在尋找石頭時，若遇上能站立的石頭（即其中一端較平坦）請好好保存，因這種天然能站立的石頭非常罕有，在展示作品時也分外好看！

聖誕節臨近，今期就以此作為主題，為大家示範。

文、繪圖︰Miss Rita

Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第271期]