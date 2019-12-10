家家有禮：走入雙子星光影冰屋

【明報專訊】LITTLE TWIN STARS的KIKI及LALA來到葵興life@KCC，預備多款高貴精緻茶點恭候各位甜心！大家可以走進森林童話中的歐陸式庭院，與手執星星魔術棒的LALA打招呼，又可走進壺內免費參與互動小遊戲，伙拍KIKI及LALA，以豆袋投向熒幕中的糖果、雪花及水果等，看誰最眼明手快！

而沿商場樓梯直上Green@KCC（天台花園），會看到巨型光影冰屋，大家可以與KIKI、LALA和動物朋友一起堆砌雪人。屋內更會定時噴雪，讓大家感受白色聖誕。

■INFO

life@KCC‧LITTLE TWIN STARS‧Kayo Horaguchi夢幻盛宴

日期︰即日至2020年1月5日 時間︰上午10:00至晚上10:00

地點：life@KCC 3樓、Green@KCC及joy@KCC 2樓中庭（葵興港鐵站E出口直達）

查詢：2400 8000

■送LITTLE TWIN STARS環保袋／手提包

life@KCC送出LITTLE TWIN STARS環保袋及兩用手提包（手帶可拆開為頭飾）予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲禮品一份，禮品款式隨機送出。截止日期：12月17日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第271期]