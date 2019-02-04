齊玩STEAM過聖誕

【明報專訊】為了與小朋友一起迎接聖誕悠長假期，彩園廣場及太和廣場推出期間限定「STEAM聖誕遊學團」，結合科學、科技、工程、藝術及數學，讓父母與子女齊齊跳出課室，邊玩邊學，激發多元發展的潛能。透過場內STEAM導師講解，小朋友可接受不同挑戰，完成遊學團內各項挑戰後，即可獲得由彩園廣場及太和廣場頒發的「小小科學家證書」。而活動期間，太和廣場內設有3.5米高巨型水晶球裝置打卡熱點，讓一家大小闖進夢幻聖誕國度。

另外，凡於彩園廣場或太和廣場消費滿$700，即可換領「三重聖誕賞」，包括「聖誕陶瓷杯」1個（圖2）、「STEAM聖誕遊學團」入場券及工作坊門票（2選1）各1張，消費滿$300即可換領「STEAM聖誕遊學團」入場券1張。數量有限，換完即止。

■INFO

STEAM聖誕遊學團

日期︰即日至12月29日，逢周六、日及公眾假期

時間︰上午10:00至下午5:00（STEAM聖誕遊學團），下午1:00至5:00（STEAM工作坊）

地點：彩園廣場及太和廣場

■送「三重聖誕賞」名額

彩園廣場及太和廣場送出「三重聖誕賞」

名額予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲名額1個。截止日期：12月17日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第271期]